Time For Metal: die Votingphase für den Underground Award 2023 ist gestartet

Nachdem bis zum 15.03.2023 noch Bewerbungen für den Underground Award 2023 eingegangen sind – danke dafür an alle, die sich gemeldet haben – haben wir mittlerweile alles in das Votingsystem überführt. Dabei haben wir die Bewerbungen zunächst nach den Postleitzahlengebieten sortiert und diese zehn Gebiete zu vier Regionen zusammengefasst. So haben wir es geschafft, dass die Anzahl der Bewerbungen in allen Gebieten relativ gleichmäßig verteilt ist.

Somit können wir nun die Votingphase starten. Jetzt seid ihr also dran und könnt euren Favoriten helfen, sich gegen die Mitbewerber zu behaupten. Dafür habt ihr bis zum 30.04.2023, 12:00 Uhr, Zeit. Bitte beachtet dabei aber folgende Regeln:

Die Votingphase läuft vom 01.04.2023, 12:00 Uhr, bis zum 30.04.2023, 12:00 Uhr

Es kann insgesamt nur ein Mal gevotet werden

Pro Region ist eine Stimme zu vergeben

Es muss in jeder Region eine Stimme vergeben werden, d. h. insgesamt sind fünf Stimmen zu vergeben

Unsere Sponsoren:

Um die Chancengleichheit zu gewährleisten, wurden folgende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen: Es darf nur 1x pro IP-Adresse und nur 1x pro E-Mail-Adresse abgestimmt werden.behält sich das Recht vor, Abstimmungen, die nicht nach den angegebenen Regeln stattgefunden haben, zu löschen. Alle gespeicherten E-Mail-Adressen werden weder weitergegeben noch für Werbezwecke genutzt und dienen nur der Auswertung der Punkte für den hier auszugebenden Award.

Und um vielleicht noch einen kleinen Anreiz zu schaffen, an der Abstimmung teilzunehmen, werden wir aus allen Votings eine/n Gewinner/in auslosen, die/der sich über ein kleines Time For Metal-Paket freuen darf.

Also klickt euch durch die Hörproben und gebt euren Favoriten eure Stimme. Die, und auch wir, zählen auf euch!