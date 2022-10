As Everything Unfolds: melden sich mit neuer Single „Felt Like Home“ zurück

Die britischen Durchstarter von As Everything Unfolds melden sich mit ihrer kraftvollen neuen Single Felt Like Home zurück. Felt Like Home ist die erste neue Musik des Quintetts seit dem gefeierten Debütalbum Within Each Lies The Other aus dem Jahr 2021 und ein erster Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete zweite Album der Band, das 2023 über Long Branch Records erscheinen wird

„This song is a more personal story“, erzählt Frontfrau Charlie Rolfe. „It’s about embracing those most vulnerable moments in your life and making yourself feel comfortable in them, making them feel like home. Don’t ignore things that have made you who you are, leave those worlds open ever so slightly and learn to grow from it.“

Mit ihrem unverwechselbaren Sound ignorieren As Everything Unfolds traditionelle Genregrenzen und schaffen durch die Kombination zahlreicher Genres alternativer Musik ein einzigartiges Hörerlebnis. Mit über 20 Millionen Streams für ihr Debütalbum, Within Each Lies The Other, bleibt ihre Kunst nicht unbemerkt.

Die Band wurde für einen Heavy Music Award nominiert, trat auf großen europäischen Festivals wie dem Download, Graspop, Rock For People oder Full Force auf und tourte mit Bands wie Enter Shikari, Wargasm, Holding Absence und vielen anderen.

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums und vielen weiteren Touren und Festivals in der Pipeline, verspricht 2023 ein großes Jahr für As Everything Unfolds zu werden.

