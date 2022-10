Sword: veröffentlichen neue Single „Dirty Pig“

Das kanadische Metal-Vierergespann Sword hat seine neue Single Dirty Pig veröffentlicht!

Passend zum Song gibt es auch ein offizielles Video, das man sich hier ansehen kann:

Die Band über den Song:

„Es ist ein sehr direkter über Machtmissbrauch, Vertrauensmissbrauch und zeitgleich eine klare Botschaft an die realen Schurken der Gesellschaft: ‚Gerechtigkeit, sie wird kommen‘. Eine klare Warnung an diejenigen, die nicht ehrlich sein wollen.“

Swords neues Album III wird am 25.11.2022 bei Massacre Records erscheinen und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/swordIII

Das Album wird als Jewel Case CD, limitierte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich sein.

Sword – III

CD

1. Bad Blood

2. (I Am) In Kommand

3. Dirty Pig

4. Surfacing

5. Unleashing Hell

6. Spread The Pain

7. Took My Chances

8. Not Me, No Way

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Bad Blood

(I Am) In Kommand

Dirty Pig

Surfacing

Unleashing Hell

B-Side

Spread The Pain

Took My Chances

Not Me, No Way

Sword live:

14.01.2023 CA Montreal – Théâtre Corona

15.01.2023 CA Quebec – Impérial Bell

20.01.2023 CA Alma – La Boîte à Bleuets

21.01.2023 CA Trois-Rivières – Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco

https://www.swordmetalized.com

https://www.facebook.com/Sword.Metalized