Full Nothing: haben neues Album „The Perfect Animal“ veröffentlicht

Die internationale Metal-Band Full Nothing meldet sich mit einem kraftvollen neuen Album zurück! Nachdem die Band – bestehend aus dem argentinischen Musiker Nicolás Marcos und dem finnischen Sänger Juha Kylmänen (bekannt durch Reflexion und For My Pain…) – bereits im Januar 2024 mit Our Legacy für Aufsehen sorgte, legte sie am 31.12.2024 mit The Perfect Animal nach.

Das selbstveröffentlichte Werk ist das vierte Album der Band und überzeugt mit einer atmosphärischen Mischung aus Gothic Metal, Progressive Metal und Alternative Metal. Die elf Songs bieten ein tiefgehendes, melodisches und düsteres Klangerlebnis, das Fans des Genres begeistern dürfte. Besonders hervorzuheben sind Tracks wie Wide Awake, Shadow Water, Piece of Hell, Nocturnal Eyes und Goodbye.

Ein besonderes Highlight sind die hochkarätigen Gastmusiker, die auf The Perfect Animal vertreten sind. Neben Kylmänen sind unter anderem Joel Dickson (Südafrika), Crispin Earl (The Veer Union), Kate Metz, Mark Hampson sowie Tom Englund (Evergrey) auf dem Album zu hören.