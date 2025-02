Madfish Music: veröffentlichen außergewöhnliches Material von Wishbone Ash

Madfish Music (Fairport Convention, The Bonzo Dog Doo-Dah Band, John Mayall) präsentiert stolz Wishbone Ash – At The BBC 1970-1988, eine außergewöhnliche Sammlung legendärer Auftritte, seltener Aufnahmen und Einblicke hinter die Kulissen, aufgenommen über fast zwei Jahrzehnte von einer der berühmtesten Bands der Rockgeschichte.

Nach vierjähriger Arbeit und geprägt durch den Input treuer Fans und Bandmitglieder ist diese lang erwartete Veröffentlichung das definitive Archiv der unvergesslichen Beziehung von Wishbone Ash zur BBC.

Die Trackliste zu At The BBC 1970-1988 findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Wishbone Ash

Album: At The BBC 1970-1988

Label: Madfish/Edel

Das audiovisuelle Buchset ist in einem schützenden Slipcase verpackt und besteht aus:

11 CDs mit elektrisierendem Live-Material, darunter noch nie zuvor gehörte Sessions und Auftritte, professionell restauriert und remastered von Pete Reynolds . Enthält legendäre Shows aus dem Paris Theatre , Glasgow Apollo und Hammersmith Odeon sowie Auftritte bei John Peels Sunday Concert , Sounds Of The Seventies , Top Gear und mehr.

. Enthält legendäre Shows aus dem , und sowie Auftritte bei , , und mehr. 1 DVD mit Filmmaterial von Old Grey Whistle Test aus den Jahren 1971, 1977 und 1980. Enthält seltene Outtakes, vollständige Auftritte und Momente hinter den Kulissen.

aus den Jahren 1971, 1977 und 1980. Enthält seltene Outtakes, vollständige Auftritte und Momente hinter den Kulissen. 1 wunderschön gebundenes 72-seitiges Hardcover-Buch, komplett mit seltenen Fotos, Session-Dokumentation aus den BBC-Archiven und exklusiven Einblicken der Band.

Für Fans, Sammler und Neulinge gleichermaßen ist dies die ultimative Schatzkammer von Ashs charakteristischen melodischen Twin-Lead-Gitarren und seiner Meisterschaft im Progressive Rock. Das Warten hat ein Ende!

Wishbone Ash online:

https://www.facebook.com/wishbone.ash.official