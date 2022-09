Induction: kündigen neues Album „Born From Fire“ an und starten Vorverkauf

Erlebt mystische Prophezeiungen und packende Geschichten von Rebellion und Lebenslust auf Inductions zweiten Full-Length-Album, das am 25. November über Atomic Fire Records das Licht der Welt erblickt. Born From Fire besteht aus 12 Progressive Symphonic Metal Hymnen und eingängigen Ohrwürmern, die von niemand Geringerem als Jacob Hansen gemixt und gemastert wurden.



„Wir haben versucht, eine gute Mischung aus großen Hits, großartigen Melodien, Emotionen, brutaler Wut, komplizierten Riffs und Arrangements sowie einer Menge Spaß beim Zuhören zu liefern. Wir sind sicher, dass dieses Album alte und neue Fans gleichermaßen davon überzeugen wird, was Induction bedeutet, und wir hoffen aufrichtig, dass sich jeder in den Songs wiederfindet…“, beschreibt Gitarrist und Mastermind Tim Kanoa Hansen.



Unter einem auffälligen Cover-Artwork von Peter Sallai (Sabaton, Jinjer, Powerwolf) zeigt Born From Fire die Band in ihrer bis dato stärksten Besetzung und bereit, sich endlich auf den Weg zu machen und ihre Hymnen wieder auf die Bühne zu bringen. Nur einen Tag vor der Veröffentlichung des Longplayers werden Induction daher mit Serious Black auf eine 9-tägige Tour durch Europa gehen, um ihre neuen Tracks zum ersten Mal live zu präsentieren.



Mit seiner ausgiebigen Länge von 58 Minuten ist das neue Album als Digipak, 2LP Vinyl und digital erhältlich. Bestellt es jetzt hier vor und schaut auch mal bei dem Merchandise zu Born From Fire durch, bei dem es unter anderem Shirts, Flaggen und Patches gibt:

https://Induction.afr.link/bornfromfirePR



Das ist die komplette Trackliste:

01. Born From Fire

02. Scorched

03. Fallen Angel

04. Go To Hell

05. Embers

06. Order & Chaos

07. The Beauty Of Monstrance

08. Queen Of Light

09. I Am Alive

10. Ghost Of Silence

11. Eternal Silence

12. Sacrifice (Bonus Track)



Zudem haben Induction einen frischen Vertrag mit Nine Lives Booking unterschrieben und begeben sich nun bald mit Serious Black auf Europatour. Tickets sind bereits im Vorverkauf hier für Deutschland, Österreich und Schweiz und hier für Belgien erhältlich.

24.11.22 (CH) Pratteln – Z7

25.11.22 (DE) Bochum – Matrix

26.11.22 (DE) Stuttgart – Club Zentral

27.11.22 (AT) Salzburg – Rockhouse

29.11.22 (BE) Bilzen – South Of Heaven

30.11.22 (DE) Bremen – Tivoli

01.12.22 (DE) Saarbrücken – Garage

02.12.22 (DE) Schirnding – Gemeindehalle

07.12.22 (DE) Hamburg – Logo