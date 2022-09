Sonata Arctica: veröffentlichen neue Single “Victoria’s Secret” vom “Acoustic Adventures – Volume Two” Album

Zum ersten Mal veröffentlicht im Jahr 2003 auf Winterheart’s Guild, erscheint der Song Victoria’s Secret nun zum zweiten Mal in seinem neuen Akustik-Gewand! Victoria’s Secret ist die zweite Single vom zweiten Teil der Acoustic Adventures, der Finnischen Power/Melodic Metal Ikonen Sonata Arctica, welcher am 30. September 2022, via Atomic Fire, erscheint!

Hört euch Victoria’s Secret hier an: https://sonataarctica.afr.link/VictoriasSecretPR

Das Lyric Video seht ihr über YouTube hier:

Lyric Video produziert von Gabriel Management (http://www.gabrielmanagement.eu/)

Abonniert gerne auch Atomic Fire Records YouTube Kanal & und hört euch die Victoria’s Secret Akustikversion und andere neue Songs in der »AFR New Releases« Playlist auf Spotify an.

Acoustic Adventures – Volume Two – Track Listing:

01. I Have A Right

02. Black Sheep

03. Half A Marathon Man

04. Broken

05. Letter To Dana

06. FullMoon

07. Shamandalie

08. San Sebastian

09. Gravenimage

10. Flag In The Ground

11. My Land

12. Victoria’s Secret

Wie auch für Acoustic Adventures – Volume One, hat die Band die Songs unter Mithilfe von Mikko Tegelman (Aufnahme, Produktion) im finnischen Studio57 eingespielt, während sich Janne Pitkänen für das geschmackvolle Artwork verantwortlich zeichnet.

Bestellt das Album als CD-Digipak oder auf Vinyl vor, oder auch digital und erhaltet direkt die beiden Singles I Have A Right und Victoria’s Secret: https://sonataarctica.afr.link/AcousticAdventuresVol2PR