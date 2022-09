Before The Dawn: präsentieren Musikvideo zu „Downhearted“ und nehmen neues Album auf

Wie keine andere Band haben Before The Dawn die Schwere des Melodic Death Metal, die Düsternis des Dark Metal und die eisige Kälte der finnischen Winter mit wunderschönen Melodien und epischen Hymnen kombiniert und sich so einen einzigartigen Weg gebahnt. Gegründet 1999 von der Death- und Gothic-Doom-Metal-Ikone Tuomas Saukkonen, wurden Before The Dawn zu Finnlands ultimativem Aushängeschild des melodischen Death Metal. Im Januar 2013 hat sich Tuomas Saukkonen zur Ruhe gesetzt, um sich ganz auf Wolfheart zu konzentrieren. 2021 meldeten sich Before The Dawn mit der brandneuen Single Final Storm zurück, die das erste Lebenszeichen der Band nach neun langen Jahren der Stille war. Aber nicht nur die neue Single, sondern auch die Wiederveröffentlichung ihres zeitlosen Meisterwerks Deadlight weckte bei Fans und Kritikern die Hoffnung auf mehr.

Jetzt und hier, ein weiteres Jahr später, wird die Hoffnung zur Realität und mit Downhearted veröffentlicht die Band ihre brandneue Single, ein Song, der einmal mehr alles bietet, was Before The Dawn ausmacht: Ein Track voller Einprägsamkeit, Ehrgeiz und erstklassigem musikalischen Können!

Hört euch Downhearted auf eurer bevorzugten Streaming-Plattform (hier) an oder schaut euch das brandneue Musikvideo gleich hier an:

Aber als ob das nicht schon genug gute Nachrichten wären, ist Downhearted nicht nur eine gewöhnliche Single-Veröffentlichung, denn dieser Track kommt mit einer viel größeren Neuigkeit, die wahrscheinlich das Herz eines jeden Fans höher schlagen lässt: Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Albums Rise of the Phoenix sind Before The Dawn wieder im Studio, um ihr neues Album aufzunehmen, das 2023 erscheinen soll!

Before The Dawn kommentieren:

„Seit der Beerdigung von Before The Dawn im Jahr 2013 ist viel passiert, und in all diesen Jahren wuchs die Idee, die Band von den Toten auferstehen zu lassen, zu einem festen Entschluss. Die Pandemie, die einen leeren Kalender für zwei Jahre verursachte, war hauptsächlich der Grund für die Veröffentlichung der Vinyl-Version des Deadlight-Albums (2006) und das Schreiben eines brandneuen Songs war das Beste, was den Kernmitgliedern von Before The Dawn musikalisch im Jahr 2020 passiert ist! Als Sahnehäubchen landete das Album auf Platz 1 der finnischen Albumcharts, was natürlich einen enormen Motivations- und Kreativitätsschub auslöste. Der Hauptgrund für das Comeback ist jedoch, dass die Band und vor allem die Musik nie gestorben sind, auch wenn sie 2013 zu Grabe getragen wurde. In den letzten 9 Jahren hat BTD auf Spotify Zehntausende von Followern und Hunderttausende von monatlichen Plays, ohne Promotion, ohne ein Label, das dafür arbeitet, ohne Social Media Marketing oder ständiges Posten.“

„Hat die Musik die Leute gefunden oder haben die Leute die Musik gefunden…? „Wir wissen es nicht, aber nachdem sie fast ein Jahrzehnt lang tot waren, sind BTD stärker und größer als je zuvor.“

Es geht weiter:

„Anstatt auf der Welle der Nostalgie zu reiten und auf die alten Veröffentlichungen zurückzublicken, wollten wir weit in die Zukunft blicken und dort weitermachen, wo wir 2013 aufgehört haben – mit einem verstärkten Line-Up, das mit einem brandneuen Album auf Festivalbühnen und Tourbusse springen kann.

Voice Of Finland 2022 brachte die bisher größte Veränderung im Line-Up, als der Finalist Paavo Laapotti alle Gesangsaufgaben in der Band übernahm. Seine majestätische Version von Deadsong beeindruckte alle Mitglieder und vor allem Songwriter Tuomas, der sofort begann, ein Projekt mit Paavo zu planen. Nachdem der erste Song für Paavo fertiggestellt und abgemischt war, war die erste Idee, die Tuomas in den Sinn kam: „Das klingt wie BTD, aber in einer verbesserten Version“.

„Und es gab kein Zurück mehr von diesem Gedanken. Downhearted ist die erste Single von Before The Dawn 4.0, wie wir es gerne nennen, und wir sind bereits im Studio, um unser neues Album aufzunehmen, das im Frühsommer 2023 erscheinen soll.“

Genießt also diesen ersten Blick auf das, was kommen wird, und haltet euch bereit für ein neues Album, das in nicht allzu ferner Zukunft veröffentlicht werden soll! Before The Dawn sind zurück!

Before The Dawn sind:

Paavo Laapotti: Gesang

Tuomas Saukkonen: Schlagzeug, Gitarren (Studio)

Juho Räihä: Gitarren

Pyry Hanski: Bass

Before The Dawn online:

https://www.facebook.com/beforethedawn/