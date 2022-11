Induction: Musikvideo zu neuem Song ‚Embers‘ + mit Serious Black auf Europatour

Nun beginnt sie offiziell: die neue Ära der Progressive-Power-Metal-Durchstarter Induction! Ihr Zweitwerk, Born From Fire, ist endlich via Atomic Fire Records erschienen und bietet eine zwölf Songs umfassende Vollbedienung an progressiven Symphonic-Metal-Hymnen und Ohrwürmern, die von keinem Geringeren als Jacob Hansen gemixt und gemastert wurde.

„Lauter, größer, besser, schneller, stärker. Lasst mich euch hiermit das neue Induction-Werk vorstellen. Born From Fire ist ab sofort erhältlich und entführt dabei in eine ureigene Klangwelt. Die Platte ist eine Ansage an die Power-Metal-Szene: Es ist Zeit aufzuwachen, endlich frische Luft zu atmen und dem Genre neues Leben einzuhauchen. Das Epos steckt voller emotionaler Geschichten, Lebensfreude, eingängiger Melodien und umwerfender Arrangements. Auch wenn es sich hierbei nicht um ein Konzeptalbum handeln mag, so möchten wir in diesem Zug doch eine kurze, wichtige Nachricht verbreiten: WIR SIND ZURÜCK! Und das stärker als je zuvor. Nicht nur Induction, sondern nach den letzten, pandemiegeprägten Jahren vor allem die gesamte Musikwelt“, verkündet Gitarrist Tim Kanoa Hansen.

Zur Feier des Tages haben Induction zudem ein offizielles Video zu ihrem neuen Song Embers, einem energiegeladenen Progressive-Power-Metal-Track, der dem verstorbenen Children-Of-Bodom-Frontmann Alexi Laiho gewidmet ist, veröffentlicht.

„Embers spiegelt seinen riesigen Einfluss auf mich wider, sowohl songwriting- als auch spieltechnisch. Auf diesem Weg möchte ich einem meiner größten Vorbilder Tribut zollen. Embers lässt zudem nicht nur Alexis musikalischen Stil aufblitzen, sondern handelt auch textlich vom Verlust großer Persönlichkeiten und Helden und wie jene in unserer Erinnerung weiterleben. Zu guter Letzt haben wir auch ein Musikvideo zu diesem Track, das dessen lyrische Themen wie Vergänglichkeit und das, was nach dem Tod kommen mag, gekonnt in Szene setzt, gedreht“, ergänzt Tim.

Schaut euch das Musikvideo zu Embers hier auf YouTube an:

Das mit einer stolzen Laufzeit von 58 Minuten aufwartende Album ist als Digipak, 2LP-Vinyl sowie digital erhältlich. Sichert es euch hier oder streamt es und bestellt verschiedene Born From Fire-basierende Artikel, wie T-Shirts, Flaggen und Patches: https://Induction.afr.link/bornfromfirePR.

Die komplette Tracklist liest sich wie folgt:

01. Born From Fire

02. Scorched

03. Fallen Angel

04. Go To Hell

05. Embers

06. Order & Chaos

07. The Beauty Of Monstrance

08. Queen Of Light

09. I Am Alive

10. Ghost Of Silence

11. Eternal Silence

12. Sacrifice [Bonustrack]

Geziert von Artwork Peter Sallais (Sabaton, Jinjer, Powerwolf), präsentiert Born From Fire eine Band samt starkem neuem Line-Up, die ihre neuen Hymnen in die Welt hinaustragen möchte. Passenderweise befinden Induction sich seit gestern mit Serious Black auf einer achttägigen Europatour, auf der sie ihre neuen Tracks direkt erstmalig live präsentieren.

Tickets DE: https://www.eventim.de/artist/serious-black/

Tickets BE: https://www.eventbrite.be/e/tickets-serious-black-266645783717

29.11.2022 BE Bilzen – South Of Heaven

01.12.2022 DE Saarbrücken – Garage

02.12.2022 DE Schirnding – Gemeindehalle

07.12.2022 DE Hamburg – Logo

Induction sind:

Craig Cairns – Gesang

Tim Kanoa Hansen – Gitarre

Marcos Rodriguez – Gitarre

Dominik Gusch – Bass

Dominik „Dome“ Zester – Schlagzeug (Session)

Induction online:

www.inductionofficial.com

www.facebook.com/inductionofficial