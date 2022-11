Avatar: geben Tracklist von „Dance Devil Dance“ inklusive Duett mit Lzzy Hale bekannt

Die düsteren, wahnwitzigen Heavy Metal ’n‘ Roll-Visionäre Avatar — Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin sowie Schlagzeuger John Alfredsson — sind aus den Tiefen der schwedischen Wälder zurückgekehrt, um ihr neuntes Album Dance Devil Dance anzukündigen.

Es erscheint am 17. Februar über Black Waltz Records und wird durch Thirty Tigers vertrieben – es kann ab jetzt hier vorbestellt werden.

Erhältlich ist es auf Vinyl in den folgenden Versionen:

Clouds Dipped in Chrome Super Deluxe Vinyl

Enthält: Metal O-Card mit geprägtem Avatar-Emblem. Silbernes Gatefold mit platinfarbener Dance Devil Dance-Vinyl. 24-seitiges Fotobuch. Signierte Postkarte

Hazmat Suit Deluxe Vinyl

Enthält: Geprägtes Gatefold mit dreifarbiger A Side / B Side Dance Devil Dance-Vinyl. Fünf Fotodrucke der Bandmitglieder mit Lyrics. Signierte Postkarte

Dance Devil Dance Standard Vinyl

Enthält: Geprägtes Gatefold mit roter Dance Devil Dance-Vinyl. Fünf Fotodrucke der Bandmitglieder

Dance Devil Dance EMP Edition Vinyl

Enthält: Geprägtes Gatefold mit transparenter rot/schwarzer Dance Devil Dance-Vinyl. Fünf Fotodrucke der Bandmitglieder

Darüber hinaus geben Avatar die Tracklist von Dance Devil Dance inklusive Violence No Matter What, einem Duett mit Lzzy Hale (Halestorm) bekannt.

Dance Devil Dance Tracklist:

1. Dance Devil Dance

2. Chimp Mosh Pit

3. Valley Of Disease

4. On The Beach

5. Do You Feel In Control

6. Gotta Wanna Riot

7. The Dirt I’m Buried In

8. Clouds Dipped In Chrome

9. Hazmat Suit

10. Train

11. Violence No Matter What (Duet w/ Lzzy Hale)

Avatar haben einen produktiven Sommer hinter sich, in dem sie eine erfolgreiche Tournee durch Nordamerika absolvierten. Danach wagten sie sich an einige der größten Shows ihrer bisherigen Karriere – eine Reise mit Iron Maiden, die sie in den Stadien Brasiliens supporten durften. Mit Sabaton haben Avatar ebenfalls Stadien bespielt. Auf dem Weg konnten sie sich Auftritte bei großen Festivals weltweit sichern: INKcarceration, Cadott Fest, Summer Breeze und Bloodstock.

Im Februar und März 2023 begrüßen sie Veil Of Maya als Gäste ihrer Dance Devil Dance Tour im Vereinigten Königreich und Europa. Alle Termine sowie weitere Infos finden sich hier: