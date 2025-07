Avatar: veröffentlichen ihren bisher schnellsten Song „In The Airwaves“

Die Heavy-Metal-Visionäre Avatar – bestehend aus Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson – reiten seit Jahren auf einer zunehmenden Erfolgswelle.

2023 erschienen das Album Dance Devil Dance mit dem Rock-Chart-Hit The Dirt I’m Buried In. Hinzu kommen zahlreiche ausverkaufte Headliner-Shows rund um den Globus und sogar ein Fossil, das nach ihnen benannt wurde. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen.

Doch die Vergangenheit liegt hinter uns und die Zukunft sieht … nun ja, finster aus. Im besten Sinne, denn so mögen es Avatar am liebsten.

Nun hat die Band ihre neue Single In The Airwaves veröffentlicht.

Avatar kommentieren: „Avatar is defined by the challenges we put in front of ourselves. We always push for more and look for new angles. In this ever ongoing pursuit for the next great thing, we return to one of the most important aspects of metal: Speed.

This is the fastest song we have done in what seems to be an eternity, and it feels good to push the engine to the max again. In a way, it feels like a return to something. Enjoy our rage.“

Momentan befinden sich Avatar auf Europa-Tour mit Iron Maiden – dabei stehen demnächst unter anderem vier Termine in Deutschland an – und die Straßen des Planeten wohl noch eine ganze Weile unsicher machen. 2026 begleiten sie Metallica auf einer Etappe der M72 World Tour und spielen eine eigene Headline-Tournee, noch dieses Jahr veranstalten Avatar in Mexico City ihre bislang größte Einzelshow.

Avatar auf Tour:

Mit Iron Maiden – Run For Your Lives Tour 2025:

25.07.2025 – (DE) Frankfurt, Deutsche Bank Park

26.07.2025 – (DE) Stuttgart, Cannstatter Wasen

29.07.2025 – (DE) Berlin, Waldbühne Berlin

30.07.2025 – (DE) Berlin, Waldbühne Berlin

A Night To Be Torn Apart Headline-Tour 2026:

11.02.2026 – (DE) Osnabrück, Die Botschaft

22.02.2026 – (CH) Zürich, Komplex

04.03.2026 – (AT) Wien, Gasometer

05.03.2026 – (DE) München, Tonhalle

06.03.2026 – (DE) Köln, E-Werk

09.03.2026 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof

12.03.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

13.03.2026 – (DE) Hamburg, Docks

Mit Metallica – M72 World Tour 2026:

24.05.2026 (DE) Frankfurt, Deutsche Bank Park

11.06.2026 (HU) Budapest, Puskas Arena

19.06.2026 (IE) Dublin, Aviva Stadium

05.07.2026 (UK) London, London Stadium