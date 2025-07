Throatcut.: Debütalbum „Resilience.“ ist jetzt erschienen

Die deutschen Heavy-Newcomer Throatcut. erobern mit purer Entschlossenheit und einem Sturm aus Riffs die Szene. Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Resilience. präsentieren sie eine aggressive Mischung aus Metalcore-Intensität, brennender Emotion und unverfälschter Aggression, die sowohl kathartisch als auch bestrafend wirkt.

Was ihre Geschichte besonders macht, ist der beeindruckende Weg, den sie in so kurzer Zeit zurückgelegt haben. Aus dem Nichts – ohne große Unterstützung oder virale Gimmicks – haben Throatcut. ihren Aufstieg selbst aufgebaut. Und es hat sich ausgezahlt. Jetzt betreten sie buchstäblich größere Bühnen. Throatcut. sind Teil des Line-Ups des Summer Breeze Open Air 2025, was einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Reise von Proberäumen zu Festivalgeländen darstellt. Mit weiteren Festivalauftritten in diesem Sommer wird deutlich, dass diese Band nicht nur ein kurzer Ausbruch von Wut ist – sie sind hier für den langen Atem.

Resilience. ist mehr als nur ein Albumtitel – es ist eine Missionserklärung. Es geht um Überleben, Kampf und Transformation. Mit Songs wie Stray. und Death//Rebirth. wandeln Throatcut. Schmerz in Kraft und Chaos in Klarheit und beweisen sich als eine der aufregendsten und kompromisslosesten neuen Kräfte in der Heavy-Musik.

Die Trackliste zu Resilience. findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Erlebt die Band live:

23.07. – Heilbronn, Maschinenfabrik

16.08. – Dinkelsbühl, Summer Breeze

13.09. – Leipzig, TV Club

20.09. – Utrecht (NL), De Helling

27.09. – Aalen, Haus der Jugend / Deffest

10.10. – Bayreuth, Das Zentrum

14.11. – Essen, Im Hüweg

20.11. – Oldenburg, Amadeus

21.11. – Berlin, Spiral

