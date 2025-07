Abigail Williams: streamen neues Album „A Void Within Existence“

Die Fortsetzung des 2019 veröffentlichten, von der Kritik gefeierten Albums Walk Beyond The Dark markiert ein neues Kapitel in der unermüdlichen Evolution der Band. A Void Within Existence ist ein Album, das nicht nur die atmosphärische Dunkelheit und die melodische Brutalität seines Vorgängers erweitert, sondern auch weiter in Extreme vordringt, sowohl klanglich als auch emotional.

Produziert von Frontmann Ken Sorceron und gemischt von dem renommierten Ingenieur Dave Otero (unter anderem Aborted, Akhlys), bietet A Void Within Existence ein verbranntes Angebot an schwarzem Metal, das harrowing, filmisch und völlig kompromisslos ist. Die Drums werden von dem virtuosen Mike Heller (Fear Factory, Ghost Bath) gespielt, dessen Arbeit hier die Grenze zwischen Präzision und Chaos verwischt.

Textlich taucht das Album tief in existenzielle Themen wie Verlust, Zerfall und Unwirklichkeit ein. Songs wie Still Nights und No Less Than Death reflektieren über Identität durch surreale und fragmentierte Bilder – entfernte Lichter, vergiftete Erinnerungen, Träume, in denen „there is no pain“ ist. An anderer Stelle beschwören Lieder wie Embrace The Chasm und Life, Disconnected Visionen kosmischen Schreckens und persönlichen Vergessens, die den Hörer mit rohen Emotionen und esoterischer Vision konfrontieren.

Hier könnt ihr A Void Within Existence vollständig streamen:

Das Album wird von auffälliger Cover-Art des Künstlers Eliran Kantor (Testament, Bloodbath) begleitet, dessen visuelle Interpretation die innere Verzweiflung und den mythologischen Umfang der Musik widerspiegelt.

„This record was born in the quiet hours, when everything felt hollow“, reflektiert Sorceron. „A Void Within Existence isn’t just a title – it’s a feeling I couldn’t shake while writing. There’s a loneliness threaded through these songs that came from somewhere deeper than I expected. The world outside was falling apart, and in a way, so was the one inside. I wanted to push beyond the limits we explored on Walk Beyond The Dark. Sonically, emotionally, spiritually – nothing was off-limits. I produced the album to stay close to that vision, and with Dave Otero on the mix and Mike Heller behind the kit, everything came to life exactly how I heard it in my head: raw, vast, and crushing. This is a record about absence. About peeling away what isn’t real – examining the void left behind. If there’s anything left after that – maybe it’s the truth. Maybe it’s just the void. Either way, this is the most honest I’ve ever been. A Void Within Existence is more than an album. It’s a crucible – a journey through the fire where only shadow and silence remain.“

Mehr Informationen zu Abigail Williams und ihrem brandneuen Album A Void Within Existence findet ihr hier:

Im 20. Jahr ihres Bestehens (gegründet 2004) haben Abigail Williams ihre Formation auf ein Quartett erweitert, bestehend aus Ken Sorceron (ex-Aborted, ex-The Faceless, Vale Of Pnath, Nachtmystium) an Gesang und Gitarre, Vance Valenzuela (Vale Of Pnath) an Gitarre, John Porada (ex-Nachtmystium, ex-Wolvhammer) am Bass und Mike Heller (Fear Factory, Malignancy) am Schlagzeug. Mit Sorceron in seiner führenden Rolle erweitert die Band ihren einzigartigen und intensiven Sound, der über fünf Studioalben hinweg geschmiedet wurde und im schwarzen Metal mit Einflüssen aus Death Metal und symphonischem Metal verankert ist.

