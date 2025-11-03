Avatar: veröffentlichen ihr neues Album „Don’t Go In The Forest“ und Musikvideo zum Titeltrack

Die schwedischen Heavy-Metal-Visionäre Avatar – Sänger Johannes Eckerström, Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson – haben endlich ihr neuestes Meisterwerk Don’t Go In The Forest veröffentlicht. Zudem präsentieren sie ein Musikvideo zum Titeltrack:
Zum Album sagt Eckerström: „The secret ingredient is that we still feel like we’re just getting started. Don’t Go In The Forest is an album filled to the brim with stuff we’ve never done before. It’s all songs and concepts we haven’t been close to touch until now. The mind is wild and we have lost ourselves in the darkest woods, filled with memories, and fantasies. Forbidden thoughts that must be spoken.“
Er fügt hinzu: „It would have been impossible to make this album at any other time than now. That’s all we ever wanted, and I think you’ll find it’s all you ever wanted too.“
Avatar haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt: Dazu gehört das 2023 erschienene, von der Kritik gefeierte Album Dance Devil Dance, das der Band mit dem Song The Dirt I’m Buried In ihre erste #1 in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts einbrachte. Zudem spielten Avatar Dutzende ausverkaufte Headline-Shows auf der ganzen Welt und es wurde sogar ein Fossil nach ihnen benannt. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Die absehbare Zukunft (wenn nicht sogar Ewigkeit) werden Avatar auf Tour verbringen – mit bevorstehenden Konzerten als Support von Metallica sowie dem größten Konzert der Band aller Zeiten.
Avatar zeigen keinerlei Anzeichen, ihr Tempo auf dem Weg zur Weltspitze zu drosseln.
2026 Europa Headline Tour:
Thu, Feb 5, 26 — Stockholm, SE — Fållan
Sat, Feb 7, 26 — Helsinki, FI — Kulttuuritalo
Mon, Feb 9, 26 — Oslo, NO — Sentrum Scene
Tue, Feb 10, 26 — Copenhagen, DK — Vega
Wed, Feb 11, 26 — Osnabrück, DE — Die Botschaft
Thu, Feb 12, 26 — Brussels, BE — A.B. [SOLD OUT]^
Sat, Feb 14, 26 — London, UK — Exhibition^
Sun, Feb 15, 26 — Manchester, UK — Academy^
Mon, Feb 16, 26 — Glasgow, UK — Barrowland^
Tue, Feb 17, 26 — Nottingham, UK — Rock City^
Wed, Feb 18, 26 — Bristol, UK — O2 Academy^
Fri, Feb 20, 26 — Amsterdam, NL — AFAS Live^
Sat, Feb 21, 26 — Esch-Sur-Alzette, LU — Rockhal^
Sun, Feb 22, 26 — Zürich, CH — Komplex^
Tue, Feb 24, 26 — Barcelona, ES — Razzmatazz^
Wed, Feb 25, 26 — Madrid, ES — La Riviera^
Fri, Feb 27, 26 — Lisbon, PT — LAV^
Sat, Feb 28, 26 — Bilbao, ES — Santana 27^
Mon, Mar 2, 26 — Lyon, FR — Le Cube^
Tue, Mar 3, 26 — Milan, IT — Alcatraz^
Wed, Mar 4, 26 — Vienna, AT — Gasometer^
Thu, Mar 5, 26 — Munich, DE — Tonhalle^
Fri, Mar 6, 26 — Cologne, DE — E-Werk^
Sat, Mar 7, 26 — Paris, FR — Le Zenith^
Mon, Mar 9, 26 — Wiesbaden, DE — Schlachthof
Tue, Mar 10, 26 — Zlin, CZ — Sports Hall Datart
Wed, Mar 11, 26 — Warsaw, PL — Stodola
Thu, Mar 12, 26 — Berlin, DE — Columbiahalle
Fri, Mar 13, 26 — Hamburg, DE — Docks
^ Support: Witch Club Satan
Supporting Metallica – Summer 2026:
24.05.26 – (DE) Frankfurt, Deutsche Bank Park
11.06.26 – (HU) Budapest, Puskas Arena
19.06.26 – (IE) Dublin, Aviva Stadium
05.07.26 – (UK) London, London Stadium
Unser Review zu Avatar – Don’t Go In The Forest: