Suicidal Angels: kündigen Neues Album „Profane Prayer“ an und veröffentlichen erste Single „When The Lions Die“

Das Warten hat ein Ende! Die griechischen Thrasher Suicidal Angels haben am vergangenen Freitag ihr neues Album Profane Prayer für den 1. März 2024 angekündigt. Das Album enthält neun brandneue Tracks und wird über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Zusätzlich zu den großartigen Neuigkeiten über das neue Album, veröffentlichte die Band auch ihre erste Single When the Lions Die. Mitte November haben Suicidal Angels außerdem ihre Europatournee angekündigt, die im März 2024 beginnt. Alle Tourdaten sind unten aufgelistet.

Sänger Nick kommentiert das neue Album Profane Prayer:

„The time has come! Finally, almost after four years, the 8th studio album of Suicidal Angels is true and ready to unleash itself in to the market, bringing you some new tunes to satisfy the needs and the appetites of the toughest audience! March the 1st of 2024, this beast will be out, in digital and physical form in all of Nuclear Blast’s channels. We have returned and it will be killer!!!”

Er fügt über die erste Single When the Lions Die hinzu:

„Out of severe internal quest, thousands of reading pages to manage and conquer the multiple demons and beasts inside, several worlds collide, here’s is our first single, When The Lions Die!“

Bestellt euch das neue Album Profane Prayer hier vor: https://suicidalangels.bfan.link/profane-prayer.ema

Seht euch das Video zu When The Lions Die hier an:

Streamt When the Lions Die hier: https://suicidalangels.bfan.link/when-the-lions-die.ema

Profane Prayer – Tracklist:

1. When The Lions Die

2. Crypts Of Madness

3. Purified By Fire

4. Deathstalker

5. Profane Prayer

6. The Return Of The Reaper

7. Guard Of The Insane

8. Virtues Of Destruction

9. The Fire Paths Of Fate

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Profanation Over Europe 2024 – Tourdaten:

01.03. DE – Essen, Turock

02.03. FR – Paris, Backstage By The Mill

03.03. NL – Uden, De Pul

05.03. DE – Hamburg, Logo

06.03. DE – Flensburg, Roxy

07.03. DK – Copenhagen, Beta

08.03. DE – Berlin, Orwo

09.03. DE – Leipzig, Hellraiser

10.03. PL – Warsaw, Voodoo

11.03. PL – Wroclaw, Lacznik

12.03. CZ – Prague, Modra Vopice

13.03. HU – Budapest, Barba Negra

14.03. AT – Vienna, Escape

15.03. DE – Freiburg Im Breisgau, Crash

16.03. CH – Martigny, Sunset Bar

17.03. AT – Salzburg, Rockhouse

19.03. DE – Kassel, Goldgrube

20.03. DE – Wiesbaden, Schlachthof

21.03. DE – Osnabrück, Bastard Club

22.03. NL – Amersfoort, Fluor

23.03. DE – Coesfeld, Fabrik Coesfeld

24.03. DE – Hannover, Cafe Glocksee

Sichert euch eure Tickets hier: https://suicidalangels.net/live

Über Suicidal Angels:

Eine neue Generation von jungen Thrash-Metallern ist aus der Asche eines Clubs von Titanen wie Slayer, Exodus, Kreator und vielen anderen auferstanden. Die griechischen Botschafter Suicidal Angels sind einer der beeindruckendsten Vertreter dieser neuen Generation. Zu Beginn des nächsten Frühlings wird die vierköpfige Truppe dieser energiegeladenen Thrasher ihr achtes Studioalbum Profane Prayer veröffentlichen, vier Jahre nach ihrem letzten Angriff Years Of Aggression. Es markiert ihre Rückkehr in die Nuclear Blast-Familie. „Es fühlt sich wie eine Heimkehr an“, bestätigt Komponist Nick Melissourgos (Gesang, Gitarren), der die Band 2001 im Alter von 16 Jahren gründete.

Suicidal Angels haben sich seit ihren bescheidenen Anfängen im Jahr 2001 Schritt für Schritt weiterentwickelt. Erst 2007 begaben sie sich ins Studio, um ihr beeindruckendes Debütalbum Eternal Domination aufzunehmen, das in der hellenischen Szene für Aufsehen sorgte. Sie wurden von Sakis Tolis von Rotting Christ eingeladen, ihre erste EU-Tour zu spielen. Dies war nur der Anfang einer langen Ära wachsender Popularität. Ein weiterer Meilenstein war der Support für Kreator, woraus sich eine langjährige Freundschaft mit Mille Petrozza entwickelte. 2010 eröffneten Suicidal Angels sogar für die Big Thrash 4 in Athen beim Sonisphere und Anfang 2014 ging es schließlich auf ihre erste eigenständige Headline-Tour durch Europa. Alle zwei Jahre kamen neue Alben auf den Markt, die sie auf der Tournee supporteten. In der Zwischenzeit haben sie Asien, Südamerika und Europa erobert und es wird noch mehr kommen.

Suicidal Angels sind:

Nick Melissourgos | Gesang, Rhythmusgitarren

Gus Drax | Gitarren (Lead)

Angelos Lelikakis | Bass

Orfeas Tzortzopoulos | Schlagzeug

Suicidal Angels online:

