Suicide Silence: kehren zu ihrem ursprünglichen Label Century Media Records zurück

Suicide Silence haben den Kreis geschlossen und sind zu ihrem ursprünglichen Label Century Media Records zurückgekehrt. Nach fast zwei Jahrzehnten ununterbrochenen Tourens rund um den Globus, Hunderttausenden von verkauften Tonträgern und der Zementierung ihrer Position als Dreh- und Angelpunkt des modernen extremen Metals hat sich das Quintett aus Riverside, Kalifornien, wieder dem Label angeschlossen, das die hochgelobten Alben veröffentlicht hat: The Cleansing (2007), No Time To Bleed (2009) und The Black Crown (2011).

Chris Garza (Gitarre) sagt: „Ich kann nicht glauben, wie weit wir alle gekommen sind, seit die Band vor 20 Jahren gegründet wurde. Heute sind wir wieder da, wo alles angefangen hat: Wir schreiben gemeinsam Musik in demselben Raum, in dem die ersten drei Alben entstanden sind. Wir freuen uns unglaublich, wieder mit Century Media Records zusammenzuarbeiten, während wir das nächste Kapitel unserer Karriere beginnen.

Mike Gitter, Vizepräsident von A&R bei Century Media: „Suicide Silence ist seit langem eine wichtige Band im Bereich der Heavy Music, nicht nur weil sie die Band ist, die den Deathcore auf die Landkarte gebracht hat, sondern auch weil sie sich immer wieder neu definiert hat und sich immer wieder gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Die neue Musik, die ich von ihnen gehört habe, hat all die Intensität und die Vorzeichen ihrer Vergangenheit, während sie weiterhin in die sprichwörtlichen roten Zahlen vorstoßen.“

„Es ist ein großartiges Gefühl, Suicide Silence, die unbestreitbar einflussreichste Deathcore-Band aller Zeiten, wieder bei Century Media Records begrüßen zu dürfen“, sagt Philipp Schulte, Century Media Vizepräsident und Global Head. „Wieder mit ihnen zu arbeiten, fühlt sich an, als würde man wiedervereinen, was nie getrennt werden sollte. Wir sind glücklich, wieder das unterstützende Label der Band zu sein. Kein Mitleid mit den Feiglingen!“

Suicide Silence befinden sich derzeit mitten in den Arbeiten am Nachfolger des 2020er Albums Become The Hunter, das über Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht wurde. Es wird das vierte Album der Band mit Sänger Eddie Hermida (ex-All Shall Perish) sein, der nach dem Tod von Frontmann Mitch Lucker zu Suicide Silence stieß. Die Band beendete kürzlich eine ausgedehnte US-Tour mit Jinjer und kündigte einen Co-Headliner-Lauf auf der US 2022 Chaos & Carnage Tour mit Carnifex, den Labelkollegen Lorna Shore, Upon a Burning Body, Angelmaker und Distant an, die am 15. Mai beginnt und bis zum 4. Juni läuft.

Chaos & Carnage Tour

Suicide Silence

Carnifex, Lorna Shore, Upon A Burning Body, AngelMaker, Distant

5/6 Sacramento, CA – Ace of Spades

5/7 Portland, OR – Bossanova Ballroom

5/8 Seattle, WA – El Corazon

5/10 Grand Junction, CO – Mesa Theater

5/11 Denver, CO – Oriental Theater

5/13 Minneapolis, MN – Cabooze

5/14 Chicago, IL – WC Social Club

5/15 Pontiac, MI – Crofoot

5/17 Columbus, OH – King of Clubs

5/18 Pittsburgh, PA – Jergels

5/19 Boston, MA – Big Night Live

5/20 New York, NY – Gramercy Theatre

5/21 Reading, PA – Reverb

5/22 Baltimore, MD – Soundstage

5/24 Atlanta, GA – The Masquerade

5/25 Tampa, FL – Orpheum

5/27 Arlington, TX – So What Festival

5/28 Houston, TX – Warehouse Live

5/29 San Antonio, TX – Paper Tiger

5/31 Albuquerque, NM – El Rey Theatre

6/1 Mesa, AZ – Nile Theatre

6/2 Las Vegas NV – 24 Oxford

6/3 Anaheim, CA – House of Blues

6/4 Los Angeles, CA – Regent Theater

https://www.chaosandcarnage.com/

Bleibt dran für Informationen über neue Musik und kommende Tourdaten von Suicide Silence!

Suicide Silence online:

https://www.facebook.com/suicidesilence

https://instagram.com/suicidesilence

https://suicidesilence.store/