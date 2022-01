Necromante: kündigen zweites Album „XI“ für März 2022 an

Iron Bonehead Productions ist stolz darauf, das mit Spannung erwartete zweite Album von Necromante, XI, auf CD und Vinyl-LP zu präsentieren.

Gegründet im Jahr 2007, rührten Necromante geduldig ihren Soundkessel im Laufe von ein paar Demos, einem Mini-Album und einem Livealbum. In diesem Kessel, der aus Brasilien stammt, finden sich natürlich alte Zutaten wie Sarcofago, Vulcano, Sextrash, Mystifier und Impurity, aber das Power-Trio hat einen Sound entwickelt, der sich weniger darauf konzentriert, die Ecken des Chaos zu verführen, als vielmehr eine geheimnisvolle, jenseitige Aura zu beschwören – in diesem Sinne nicht unähnlich dem Klassiker Into The Ritual Chamber von Impurity. 2017 veröffentlichten Necromante jedoch ihr Debütalbum The Magickal Presence Of Occult Forces unter der Schirmherrschaft von Iron Bonehead und machten sich unbestreitbar einen einzigartigen Namen. Nicht umsonst trug es den Titel The Magickal Presence Of Occult Forces (Die magische Gegenwart okkulter Kräfte): roh und heißblütig, aber völlig klar in der Ausführung, wirbelte das Album martialische Blasts bestialischer Drums, zauberhafte Heavy-Metal-Leads, kontrapunktische Bassarbeit und häufige Zwischenspiele mit unheimlicher Akustik durcheinander.

Nach fast fünf Jahren unheimlicher Stille (nach dem Debütalbum wurde ein super-limitiertes Live-Tape veröffentlicht) kehren Necromante mit ihrem zweiten Album XI zurück. Man spürt es sofort: XI knüpft an das gefeierte Erstlingswerk an und führt in ganz neue Verliese. Zum einen hat sich Necromantes instrumentales Können gestrafft und ist dabei trotzdem angemessen locker geblieben; dies erlaubt es ihrem immer tieferen Verständnis für Dynamik, die Seele zu durchdringen und die Spannung während der vielen hypnotischen Mid-Tempo-Passagen des Albums auf ein intensives Maß anzuheizen. Dazu nickt dieser subtil doomigere Aspekt alten Prüfsteinen wie den klassischen Mortuary Drape, frühen Samael und sogar einem Hauch von altem Deathrock zu; selbst mit häufigen, aber gut getimten Gewaltausbrüchen ist die Aura von XI gespenstisch und mehr als nur ein bisschen unheimlich. Mehr als alles andere haben Necromante ihren Sound innerhalb klar abgesteckter Grenzen perfektioniert, aber, was noch wichtiger ist, sie haben einen Zaubertrank aus starkem Songwriting gebraut, der innerhalb dieser Grenzen magisch wirkt. Im Gegenzug erscheint die Vision von XI grenzenlos und brillant – uralt, episch und buchstäblich Underground!

Wenn man die letzten 30 Jahre „Underground“-Black Metal auslöscht, könnte man hypothetisch Necromante finden, die in einem selbst entworfenen Labyrinth arbeiten, ohne sich um die erstickende Modernität um sie herum zu kümmern. Das arkane Zeitalter trägt die Nummer XI!

Necromante – XI

LP/CD

Iron Bonehead

VÖ: 25.03.2022



