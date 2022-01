Necrophobic: kündigen die Wiederveröffentlichung des Albums „Death To All“ für den 25. März 2022 an

Die schwedischen Black/Death Metal-Meister Necrophobic gaben am 25. Januar bekannt, dass ihr ursprünglich 2009 veröffentlichtes klassisches Album Death To All ab sofort wieder digital auf allen Streaming- und Download-Plattformen verfügbar ist. Eine Ltd. CD Jewelcase im Slipcase und eine Gatefold LP-Version mit doppelseitigem Poster werden am 25. März 2022 über Century Media Records veröffentlicht.

Death To All wird in den folgenden Vinyl-Varianten erhältlich sein:

– Gatefold Black LP & Poster – Unlimited

– Gatefold Clear LP & Poster – 1000x Kopien über CM Webshop / CM Distro Europa & alle USA Verkaufsstellen

– Gatefold Red LP & Poster – 300x Exemplare über CM Webshop Europa

– Goldene Gatefold LP & Poster – 300x über EMP & Nuclear Blast

Klickt hier, um Death To All auf allen digitalen Streaming-Plattformen zu hören oder um euer physisches Exemplar des Albums vorzubestellen.

Das offizielle Video zu Revelation 666 aus dem Jahr 2009 entstand unter der Regie von Magnus Göthlund.

Death To All wird – nach der Re-Issue-Version von Hrimthursum, die am 11. Februar erscheinen wird – die zweite Wiederveröffentlichung einer Reihe von längst überfälligen digitalen und physischen Re-Releases des gesamten Back-Katalogs der Band sein. Jede der neun Veröffentlichungen wird als Digitales Album, natürlich auf Vinyl und als CD Jewelcase im Slipcase erhältlich sein, also haltet Ausschau nach weiteren Veröffentlichungen!

Die Band erklärt: „Wir freuen uns, den Beginn einer umfassenden Re-Release-Kampagne für den gesamten Necrophobic-Katalog über unser Label Century Media Records anzukündigen. Wir werden im Laufe des nächsten Jahres die bestmöglichen Editionen all unserer bisherigen Veröffentlichungen neu auflegen, beginnend mit dem lang erwarteten Hrimthursum und dann Death to All. Alle Wiederveröffentlichungen werden den Originalversionen entsprechen, aber für die Formate LP/CD/Digital optimiert sein und von der Band (im Gegensatz zu einigen der früheren Versionen …) voll unterstützt sowie von uns zusammengestellt werden. Wir können es kaum erwarten, diese Platten wieder verfügbar zu machen. Vielen Dank für die Unterstützung!“

Necrophobics neuestes Studioalbum Dawn Of The Damned wurde von Fredrik Folkare (Unleashed, Firespawn, etc.) aufgenommen und abgemischt und wurde erneut mit einem Artwork von Kristian „Necrolord“ Wåhlin versehen. Das Album wurde als Ltd. 2CD Mediabook & Patch, Gatefold farbige & schwarze LP auf 180g Vinyl mit LP-Booklet & Poster, Standard CD Jewelcase als Digitales Album, und stieg bei Erstveröffentlichung im Oktober 2020 in Deutschland auf # 26, Österreich auf # 35, Schweiz auf # 35 und in Belgien (Flandern) auf # 44 in die offiziellen Verkaufscharts ein.

Ihr könnt ihr Dawn Of The Damned weiterhin in verschiedenen Formaten bestellen: hier

Necrophobic live:

28.05.2022 Baltimore (USA) – Maryland Deathfest

23.07.2022 Weil am Rhein (Deutschland) – Baden in Blut

05.08.2022 Brasov (Rumänien) – Rockstadt Extreme Fest

11.08.2022 Jaromer (Tschechische Republik) – Brutal Assault

13.08.2022 Kortrijk (Belgien) – Alcatraz Metal Fest

10.09.2022 Bornholm (Dänemark) – Raise Your Horns

24.09.2022 Monterrey (Mexiko) – México Metal Fest

08.10.2022 Wien (Österreich) – Vienna Metal Meeting

Weitere Termine werden demnächst bekannt gegeben …

