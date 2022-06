Ghost Man On Third: EP „GMOT!“ – Eine DIY-Anarchie (VÖ: 01.07.2022)

Wenn der Lockdown dir Zitronen gibt, kann man auch einfach mal Musik daraus machen. Das haben sich vermutlich viele Musiker und Produzenten in den letzten beiden Jahren gedacht und – von der Außenwelt isoliert – die ein oder andere Note in den Home-Office-Rechner gehackt. Und wenn man dann das erste Mal seit 25 Jahren plötzlich auch noch ohne Band dasteht, kann es vom Schicksal ja nur so gewollt sein, von einer Mitmusiker-Demokratie in die „One-Man-Show-DIY-Anarchie“ zu wechseln.

Unter diesen Umständen landeten innerhalb kürzester Zeit dutzende Demos und Musikfetzen im Unterordner des Projekts mit dem bereits feststehenden Namen Ghost Man On Third – eine Hommage an die Emo-Rocker von Taking Back Sunday. Es dauerte aber eine ganze Weile, bis heimlich, aber weder still noch leise, drei Tracks aus der Masse herausstachen und damit die musikalische Richtung vorgaben. Ein harmonischer Prozess ohne Kompromisse oder zweite Meinungen. „Einfach mal nur das machen, worauf man Bock hat“, schwärmt Marco, der kreative Kopf hinter dem Projekt.

Und das Ergebnis hört man auf der 5-Track-Debüt-EP „GMOT!“. Treibende Drums, wummernder Bass, Gitarrenwände, Synthie-Sounds, poppige Melodien, Samples und ein Hauch Piano-Pathos. So entstanden Songs vom Dancefloor-Kracher Lazy Penguins in Yellow Cardigans mit seiner eingängigen Synthie-Melodie bis zum orchestralen Finale in The Pianoman Dies At The End.

Mit einigen Zitaten aus der 90er-Kultserie Twin Peaks angereichert, erinnern die Songs in einzelnen Momenten an musikalische Vorbilder wie Maybeshewill oder Long Distance Calling. Dabei besitzt jeder einzelne Track genügend Eigenständigkeit und reichert die üblichen Genre-Konventionen mit erfrischender Leichtigkeit an.

Die Tracklist findet ihr hier:

Artist: Ghost Man On Third

Album: GMOT!

Veröffentlichungsdatum: 1. Juli 2022