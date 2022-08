The Blue Stones: veröffentlichen neue Single „Good Ideas“

The Blue Stones, alias Tarek Jafar und Justin Tessier, starteten den Sommer mit ihrer ohrwurmverdächtigen Single Don’t Miss, die bereits über 2 Mio. Streams weltweit erreicht hat, während sie auf einer sechswöchigen Headlinertour durch die USA unterwegs waren. Nun kehren sie mit dem kantigen und nicht weniger einprägsamen Good Ideas zurück, das gemeinsam mit WZRD BLD produziert wurde und von ihrem kommenden Album Pretty Monster stammt, das noch in diesem Jahr über MNRK erscheinen soll.

Über Good Ideas sagt Tarek: „Beim Schreiben von Musik kommt man an einen Punkt, an dem man anfängt, alles zu hinterfragen, und das ist verdammt frustrierend. Das Imposter-Syndrom setzt ein, und man begibt sich an einige dunkle und ultra-negative Orte. Ich dachte, ich sei nicht gut genug, um irgendetwas zu schreiben, und dachte ernsthaft darüber nach, es ganz aufzugeben. All diese Emotionen kamen in den Texten für Good Ideas zum Ausdruck“, erzählt er. „Anstatt die Welt davor abzuschirmen, dachten wir uns, dass es das Beste wäre, es zu veröffentlichen und zu sehen, ob der Inhalt des Songs bei jemandem, der diese Erfahrung gemacht hat, Anklang findet.“

Anfang des Jahres gingen Tarek und Justin für 35 Tage ins Studio in Kingston, Ontario, um für den Release Pretty Monster zu schreiben und aufzunehmen. Dabei arbeiteten sie mit einigen ausgewählten Produzenten zusammen, darunter Boonn (grandson/Demi Lovato), mit dem sie bei Don’t Miss zusammenarbeiteten, und der mehrfache GRAMMY-Preisträger Joe Chiccarelli (The White Stripes, The Strokes, Spoon), um ihren Sound weiter auszubauen, während sie weiterhin jeden Track mit der gleichen ungebremsten Leidenschaft und dem freudigen Abenteuergeist füllen, für den ihre Live-Auftritte bekannt geworden sind.

Die Blue Stones veröffentlichten im Frühjahr 2021 ihr hochgelobtes und für den JUNO nominiertes („Rock Album of the Year“) zweites Album Hidden Gems, das drei Top-5-Radiosingles in Kanada enthält, darunter auch Shakin‘ Off The Rust, die im vergangenen Jahr die meistgespielte Single in Kanada war und die Top 5 der Billboard-Radiocharts erreichte.

Während Shakin‘ Off the Rust wahrscheinlich dem Sound am nächsten kommt, den die Band auf ihrem 2019er Debüt Black Holes etablierte, das ihnen auch eine JUNO-Nominierung einbrachte, repräsentiert es auch eine klare und tiefgreifende Entwicklung – strukturierter, vielschichtiger und selbstbewusster als alles zuvor, und legt einen Weg nach vorne fest, den sie auf ihrer kommenden LP noch weiter gehen wollen.

Im März und April diesen Jahres absolvierte das Duo eine erfolgreiche Europatournee mit umjubelten Shows in Hamburg, Berlin, München und Köln.

https://www.facebook.com/thebluestonesmusic/

https://www.thebluestonesmusic.com/