Timor Et Tremor: veröffentlichen Lyric-Video zu „Of Wolf And Sun“

Nach sechs Jahren ohne Veröffentlichung melden sich die deutschen Melodic Black Metaller Timor Et Tremor endlich mit einem neuen Album zurück!

Realm Of Ashes wird am 28. Oktober 2022 über Trollzorn veröffentlicht.

Das neue Material von Timor Et Tremor ist geprägt von einer konsequenten Weiterentwicklung und neuen Elementen, trägt aber dennoch die typischen Merkmale und wesentlichen Eckpfeiler des Bandsounds wie melodische Gitarren, abwechslungsreiches Songwriting und die unverwechselbare Mischung aus cleanem und harschem Gesang. Dazu passend lieferte das renommierte Woodshed Studio einen klaren und massiven Mix, der jedes Detail einfängt und einen tiefen Einblick in die Welt von Timor Et Tremor ermöglicht.

Realm Of Ashes ist das bisher persönlichste Album der Band und hebt sich deutlich von den Vorgängern ab.

Einen ersten Eindruck bietet das Lyric-Video zum Song Of Wolf And Sun:

Realm Of Ashes Tracklist:

1. Mirrors And Smoke

2. Voices From The Coffin

3. A Hundred Days Of Rain

4. King Of The Lost

5. Of Wolf And Sun

6. Catharsis

7. A Crown Of Bones

8. Bearer Of The Accursed Sands

Line-Up:

Hendrik Müller – Vocals

Marco Prüssing – Gitarre / Bass

Martin Stosic – Gitarre

Jan Prüssing – Drums

https://www.facebook.com/chatticblackmetal