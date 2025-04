Coldrain: veröffentlichen Video für die aktuelle Single “Incomplete”

Für Coldrain gibt es keinen Grund zur Verschnaufpause. Nachdem die japanische Band am 18. März ihr Signing bei Century Media Records bekannt gab, veröffentlichte sie ihre neueste Single Incomplete, die mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. Fans und neue HörerInnen werden nicht lange warten müssen, bis sie die neue Musik live erleben können: Soeben hat das Quintett sein komplettes Festival- und Konzert-Line-Up für Summer In Germany 2025 bekannt gegeben – im August wird die Band neben drei zusätzlichen Headline-Shows in Düsseldorf, Jena und Aschaffenburg vier Festivalbühnen erobern. Das Publikum kann eine Show und Energie erwarten, die man nicht verpassen sollte.

Summer In Germany 2025

08.08.2025 DE-Eschwege, Open Flair Festival

09.08.2025 DE-Püttlingen, Rocco Del Schlacko

10.08.2025 DE-Düsseldorf, Zakk*

12.08.2025 DE-Jena, F-Haus*

13.08.2025 DE-Aschaffenburg*

14.08.2025 DE-Wittelshofen, Summer Breeze

15.08.2025 DE-Sulingen, Reload

*Headline Show

Incomplete, die erste Veröffentlichung der Band in diesem Jahr, verfügt nun auch über ein offizielles Musikvideo. Innovativ, kraftvoll und mit der für die Band typischen Schärfe versieht das Quintett Incomplete mit einer energiegeladenen Erzählung und erweckt den Song durch seine fesselnden Bilder zum Leben.

Über Coldrain

Coldrain wurden 2007 in Nagoya, Japan, gegründet und haben bereits sieben Studioalben veröffentlicht. Sie sind in der Szene kein Neuling. Das Quintett veröffentlicht zwar Musik auf Englisch, ist aber dafür bekannt, melodischen Gesang mit kraftvollen Instrumentalstücken und Scream zu verbinden und so die perfekte Balance zwischen den Genres zu finden. Durch Tourneen mit internationalen Größen wie Bullet For My Valentine und Papa Roach haben sich Coldrain im Laufe der Jahre ein internationales Publikum aufgebaut.

Coldrain sind

Masato – Vocals

Y.K.C – Guitar

Sugi – Guitar

RxYxO – Bass Guitar

Katsuma – Drums