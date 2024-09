Kate’s Acid – Blowing Your Ears Off

Artist: Kate’s Acid

Herkunft: Brügge, Belgien

Album: Blowing Your Ears Off

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Spiellänge: 55:38 Minuten

Release: 20.09.2024

Label: High Roller Records

Link: https://www.hrrecords.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Kate De Lombaert

Schlagzeug – Bastiaan Andriessen

Gitarre – Gilles Reuse

Bass – Mathieu Trobec

Gitarre – Andreas Stieglitz

Tracklist:

Maniac Hooked On Metal No Time Stand Up And Shout (Dio Cover) Let Me Die Hell On Wheels Bottoms Up Big Ben Exterminator Lost In Hell Black Car Max Overload

In den 80ern liefert eine belgische Combo drei Longplayer, die das neue Subgenre Speed Metal mitkreieren. Acid, Maniac und Engine Beast laufen unter der NWoBHM, sind in der Retrospektive aber deutlich schneller als die Masse der Outputs aus England. Der Erfolg war dem Quintett nicht vergönnt und 1985 stellten Acid ihre Aktivitäten ein. 35 Jahre später buddelt Sängerin Kate De Lombaert die alten Kracher wieder aus.

Es gibt aber Streitigkeiten zwischen De Lombaert und Drummer Anvill um die Namensrechte von Acid. De Lombaert holt sich junge Musiker an die Seite und firmiert ihre eigene Band als Kate’s Acid. Bei einer derartigen Konstellation müssen die Historienforscher aus Lauda-Königshofen zuschlagen. 2023 stehen De Lombaert in der Tauber-Franken-Halle auf der Bühne.

2023 ist die erste Post-Covid-Ausgabe des Keep It True. Die während der Pandemie durchgeführten Veranstaltungen waren das Keep It True Rising in Würzburg. 2021 war De Lombaert bereits auf der Bühne in Würzburg zu erleben. Das Headbangers Open Air beehrte die belgische Formation im Sommer 2023. Das Konzert vom Keep It True 2023 ist in voller Länge auf dem YouTube-Channel des Festivals verfügbar:

Wer sich den Stream anschaut, dem fällt auf, dass Acid der erste Track ist. Die Band hat aber die eine oder andere technische Schwierigkeit. De Lombaert greift nicht nur einmal korrigierend ein. Die Folge ist, dass der Opener Acid nicht auf der LP zu finden ist. Die weiteren zwölf Tracks entsprechen exakt dem Set in Lauda-Königshofen, darunter die Kracher Maniac oder die Glockenschläger von Big Ben. Die Stimmung kommt nur zum Teil rüber. Wer vor Ort war, der erlebte vor allem in den vorderen Reihen ein abgehendes Publikum, die Hooked On Metal waren. Die echte Stimmung lässt sich nur vor Ort erfahren und ist sowohl als Video als auch als LP nur bedingt einfangbar. Der Schlusspunkt ist der Hit von Acid. Max Overload ist der Opener der 83er-Scheibe Maniac und war damals seiner Zeit voraus.