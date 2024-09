Grand Magus: veröffentlichen Lyric-Video zur neuen Single „The Wheel Of Pain“

Am 12. September haben die kampferprobten Heavy-Metal-Krieger Grand Magus mit The Wheel Of Pain die zweite Single aus ihrem kommenden zehnten Studioalbum Sunraven veröffentlicht.

Seht euch das Lyric-Video zu The Wheel Of Pain hier an:

Hört euch die Single The Wheel Of Pain hier an:

https://grandmagus.bfan.link/the-wheel-of-pain.ema

Sunraven wird am 18. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht und beschäftigt sich konzeptionell mit dem legendären Gedicht Beowulf, einer antiken Geschichte epischen Ausmaßes über Helden und Monster, Ehre und Tapferkeit, Sieg und Niederlage. Kurzum, Themen, die schon immer eine wichtige Rolle im lyrischen Konzept von Grand Magus gespielt haben.

Das neue Album Sunraven hier vorbestellen/vormerken:

https://grandmagus.bfan.link/sunraven.ema

Live-Termine:

22.11.-23.11.24 DE – Weißenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

The Last Will And Testament European Tour 2025

Opeth w/ Special Guest Grand Magus

09.02.25 FI Helsinki Ice Hall

11.02.25 SE Stockholm Cirkus

12.02.25 NO Oslo Sentrum Scene

14.02.25 DK Copenhagen DR Konserthus

15.02.25 DE Hamburg Docks

17.02.25 DE Cologne Palladium

18.02.25 DE Berlin Tempodrom

19.02.25 DE Munich Muffathalle

21.02.25 FR Paris L’Olympia

22.02.25 NL Amsterdam AFAS

23.02.25 BE Brussels AB

Mehr Infos zu Grand Magus und ihrem kommenden Album Sunraven findet ihr hier:

Grand Magus online:

www.facebook.com/grandmagusofficial

www.instagram.com/grandmagusband

www.grandmagus.com