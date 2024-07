Grand Magus: kündigen neues Album „Sunraven“ an, das am 18.10. erscheint

Die gefeierte Heavy Metal-Band Grand Magus aus Stockholm, Schweden, freut sich bekannt zu geben, dass ihr brandneues Album Sunraven am 18. Oktober über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Sunraven ist das zehnte Album in der beeindruckenden Diskographie der Band und beschäftigt sich konzeptionell mit dem legendären Gedicht Beowulf, einer antiken Geschichte epischen Ausmaßes über Helden und Monster, Ehre und Tapferkeit, Sieg und Niederlage. Kurzum, Themen, die im lyrischen Konzept von Grand Magus schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben.

Zusammen mit der Album-Ankündigung haben Grand Magus ein Video zur ersten Single von Sunraven veröffentlicht, dem mächtigen Eröffnungstrack Skybound, einem der hymnischsten Songs, die die Band je geschrieben hat.

JB (Gesang & Gitarre) kommentiert:

„Skybound is obviously a song about death and going to Valhalla. That’s where Beowulf ended up in the end, because after he defeated Grendel and Grendel’s mother, he was king for 50 years! Then his lands were plagued by a dragon, and by this time Beowulf is fucking ancient, but he’s still mean as a snake. He goes against the dragon and he manages to kill the dragon, but he’s mortally wounded in the process. He’s sky-bound, you know? These are all my own ideas about this. I used the myth as starting point for my own ideas and imagination.“

Seht euch das Video zu Skybound hier an:

Sunraven – Tracklist:

1. Skybound

2. The Wheel Of Pain

3. Sunraven

4. Winter Storms

5. The Black Lake

6. Hour Of The Wolf

7. Grendel

8. To Heorot

9. The End Belongs To You

Release-Datum: 18.10.2024

Sunraven ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– Jewelcase CD

– Gatefold LP (Solid Gold)

– Gatefold LP (Orange & Yellow Sunburst)

– Digital Album

Grand Magus – Live-Termine:

07.08. CZ – Jaromer – Brutal Assault

09.08. UK – Walton On Trent – Bloodstock

14.08. NO – Horten – Midgard Vikingsenter

14.08. NO – Borre – Midgardsblot Festival

22.11.-23.11. DE – Weißenhäuser Strand – Metal Hammer Paradise

Über Grand Magus

Nicht jede Band kann 100 Prozent authentisch und echt sein. Nicht jede Band hat die nötigen Eier in der Hose, um den Geist des Heavy Metal zu beschwören. Aber Grand Magus sind nicht jede Band. Ein Trio von windgepeitschten Kriegern, angetrieben vom Glauben an die Kraft dieser zeitlosen Musik, die für so viele von uns eine echte Lebensader darstellt, kehren sie 2024 mit frohen Botschaften von Heldentum und Tapferkeit zurück.

Im Laufe von 25 Jahren hat sich das schwedische Trio als stoische Standartenträger für Heavy Metal in seiner reinsten, triumphalsten Form etabliert. Seit ihren Anfangsjahren als ehrenamtliche Mitstreiter in der Doom-Szene haben Grand Magus mit jedem Jahr an Selbstvertrauen und Statur gewonnen. Zunächst bei dem legendären britischen Label Rise Above Records unter Vertrag, veröffentlichten sie gefeierte Alben wie Monument (2003) und Wolf’s Return (2005) und ernteten überschwängliches Lob für ihre Liveshows, die stets mit dem Pochen des schlagenden Metal-Herzens erklangen.

Später bei Roadrunner und dann bei Nuclear Blast Records unter Vertrag, sind Grand Magus durch die Jahrzehnte marschiert und ihr Markenzeichen ist ein ständiger Maßstab für rotblütige Härte. Mit Alben wie Triumph & Power (2014) und Sword Songs (2016), die mit frischen Hymnen gespickt sind, erreichte die Band neue Höhen, während ihr Status als donnernde, mitreißende Live-Band weiter wuchs. Im Jahr 2019 besiegelte das neunte Studioalbum Wolf God das zweite Jahrzehnt aktiver Arbeit, und Grand Magus begaben sich zu Beginn des Jahres 2020 auf Tour, nur um mit einem weltweiten Covid-Shutdown konfrontiert zu werden, der vielleicht sogar das Ende von Stockholms Besten bedeutet hätte.

Als die Arbeit am zehnten Grand Magus-Album schließlich begann, machte JB zaghafte Schritte hin zu etwas Größerem und Besserem als den bisherigen Erfolgen. Mit einer endgültigen Deadline, die Ende 2023 ablief, begann er Januar vorigen Jahres damit, einige Ideen zu sammeln, die langsam das Rückgrat des neuen Grand Magus-Albums Sunraven bilden sollten. Nachdem er sich mit dem Bassisten Fox und dem Schlagzeuger Ludwig Witt in Halmstad, Schweden, getroffen hatte, erwachten die neuen Songs schnell zum Leben.

Sunraven ist nicht nur das zehnte Grand Magus-Album, sondern auch ihr erstes echtes Konzeptalbum. Es ist eine Rückkehr zur Heavy-Metal-Macht von Wolf God und Sword Songs, aber mit einer zugrunde liegenden Geschichte, die dem erdigen Bombast der Schweden mehr Tiefe verleiht. Die Band und ihr Co-Produzent Staffan Karlsson haben Sunraven mit einer düsteren, aber grandiosen Produktion versehen, die von dem verehrten altenglischen Epos Beowulf inspiriert wurde. In echter Heavy-Metal-Manier tauchen diese neun neuen Songs tief in die heroische Fantasie ein, aber mit denselben Resonanzen der realen Welt, die in die schwielige Haut des Genres gebrannt sind.

