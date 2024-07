Anciients: veröffentlichen neue Single „In The Absence Of Wisdom“

Bevor sie ihr neues Album auf die Ziellinie bringen konnten, mussten Anciients einen schrecklichen steinigen Berg erklimmen. Man mag es kaum glauben, aber eine weltweite Pandemie war nicht das einzige Hindernis, das sich der kanadischen Band nach dem Gewinn eines Juno-Awards in den Weg stellte. Sie mussten mehrere Besetzungswechsel, ernsthafte gesundheitliche Komplikationen und eine neu entdeckte Vaterschaft bewältigen. Aber endlich sind die schweren, berauschenden und herzlichen Kanadier mit Beyond The Reach Of The Sun auf den Gipfel des Progressive Metal zurückgekehrt.

Die neue Single des Albums ist ein echter Kracher, In The Absence Of Wisdom strahlt vor hart erarbeiteter Beharrlichkeit.

„The hiatus is over“, sagt Frontmann Kenny Cook. „We’re ready to hit it hard“.

Seht euch den augenöffnenden Visualizer für In The Absence Of Wisdom hier an:

Beyond The Reach Of The Sun erscheint am 30. August 2024 auf Season Of Mist.

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/anciientsbeyondthereachofthesun

Ihr könnt nicht länger auf die Rückkehr von Anciients warten? Dann meldet euch für die Bandcamp-Listening-Party an und höre dir alle zehn atemberaubenden Tracks des neuen Albums vor allen anderen an!

Bandcamp-Listening-Party

Donnerstag, 15. August @ 19 Uhr Pazifische Zeit

RSVP: https://anciientriffs.bandcamp.com/merch/beyond-the-reach-of-the-sun-listening-party

Als wir bei In The Absence Of Wisdom ankommen waren, schien die Geschichte hinter Beyond The Reach Of The Sun bereits ihren pointierten Abschluss gefunden zu haben. Die schattenhaften galaktischen Mächte, die die Gesellschaft auf den ersten beiden Singles des Albums versklavten, sind besiegt worden. Die Sonne ist an ihren gewölbten Platz am Himmel zurückgekehrt. Licht und Gleichgewicht sind im Universum wiederhergestellt. Alles ist gut. Zumindest scheint es so…

In The Absence Of Wisdom ist das abschließende Statement auf Beyond The Reach of the Sun, was es zu einem bedrohlichen Schlusspunkt macht. Schließlich haben Anciients die letzten acht Jahre nicht mit einer Seelensuche in der kanadischen Wildnis verbracht, nur damit sie ihr lang erwartetes neues Album mit einem großen Kumbaya abschließen können. Ein bluesiges Gitarrenintro entrollt sich wie ein Schrei in der Dunkelheit, bevor Cook und sein neuer Axtmann Brock MacInnes (Dead Quiet) wieder in ein klassisches Headbanger-Riff verwickelt werden.

„We awaken“, singt Cook, umhüllt von Hall. „No one left to guide us through“.

In The Absence Of Wisdom steigert sich zwar mit der Zeit zu einem großen Finale. Aber der Song dreht sich um einen düsteren konzeptionellen Rahmen.„I was thinking about all the times we as humans have failed to learn from the mistakes of everyone who’s come and gone before us“, erklärt Cook. „Making the same decisions over and over again in hopes of finally experiencing a breakthrough just leaves you caught in a viscous cycle“.

Die Pandemie war nicht gerade hilfreich, aber Beyond The Reach Of The Sun hatte sich schon lange verzögert, bevor Covid-19 die Band für mehr als zwei Jahre daran hinderte, außerhalb Kanadas aufzutreten (und so weiter). Cooks Frau wäre nach der Geburt ihres ersten Kindes beinahe an Herzkomplikationen gestorben. „They’re happy and healthy now“, versichert der griesgrämige Frontmann, „but it was a bit of a road“.

Als ob das nicht schon genug Last für einen Metalhead wäre, mussten Anciients in letzter Minute noch eine Hürde nehmen. Einen Monat bevor die Band sich bei Rain City Recorders niederlassen wollte, waren sie plötzlich auf der Suche nach einem neuen Bassisten. Glücklicherweise zeigte Justin Hagberg, der das sanft leuchtende Keyboard auf In The Absence Of Wisdom spielt, ihnen Bushwhackers handfesten Bassisten Rory O’Brien.

„We got lucky and Rory saved our asses at the last minute“, sagt Cook.

Die Reise war nicht ohne viele Fallstricke, aber am Ende ist Beyond The Reach Of The Sun ein Zeugnis für die Beharrlichkeit von Anciients. „At its core, this album is all about overcoming adversity in order to seek enlightenment“, sagt Cook. In The Absence Of Wisdom endet mit dem heftigsten und feurigsten der drei Gitarrensoli, deren flammende Hammer-Ons von den donnernden Toms des Schlagzeugers Mike Hannay immer höher und höher geschraubt werden.

„We are now the demons“, warnt Cook, „Following the footsteps / Of the ones we hate“. Sein Knurren ist tödlicher als je zuvor, aber es ist eine Prophezeiung einer Band, die schon gelebt hat, um die Geschichte zu erzählen.

Die Bilder im Visualizer für In The Absence Of Wisdom wurden von Martin Stebbing und Alison Lilly erstellt.

Mehr Infos zu Anciients (inklusive der Release-Termine sowie Tourdaten für diesen Herbst)

und ihrem kommenden Album Beyond The Reach Of The Sun findet ihr hier:

Anciients Besetzung:

Kenny Cook – Gesang, Gitarre

Mike Hannay – Schlagzeug

Brock MacInnes – Rhythmusgitarre

Rory O’Brien – Bass

Anciients online:

https://www.facebook.com/ANCIIENTSRIFFS

https://www.instagram.com/anciients/

https://anciientriffs.bandcamp.com