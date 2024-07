Defiled: enthüllen die rohe Wahrheit über neue Single „Smoke And Mirrors“

Obwohl sie ihren ehrenvollen Titel als Samurai des Death Metal mehr als verdient haben, hatten Defiled noch nie die Geduld, irgendwelche Dummheiten zu dulden. In den letzten 30 Jahren waren Yusuke Sumita und seine tödliche Kriegerbande auf einem Kriegspfad, der nichts als unvermeidlichen Ruin in ihrem schmutzigen Kielwasser hinterließ. Sie haben die Massen von ihrer Heimatstadt Tokio bis hin zum Milwaukee Metal Festival erobert, während sie mit ihren legendären Kollegen von Mayhem, Incantation, Morbid Angel und Cannibal Corpse auf Tour waren.

Jetzt, nur zwei Jahre nach dem Erreichen des höchsten Niveaus von geradlinigem, knochenbrechendem Death Metal, haben sich Defiled auf ihrem kommenden achten Album noch einmal selbst übertroffen. Horror Beyond Horror ist die Art von gutem, altmodischem Arschtritt, wie ihn nur ein wahrer Meister liefern kann. Es schneidet und würfelt aus allen Richtungen, aber ihre neue Single bringt die blutige Wahrheit auf den Punkt.

Seht euch das Video zu Smoke And Mirrors hier an:

Horror Beyond Horror erscheint am 20. September auf Season Of Mist.

Vorbestellung & Stream: https://orcd.co/defiledhorrorbeyondhorror

Seit sie 1992 dem Tokioter Underground entstiegen sind, haben sich Defiled einen Ruf als eine der weltbesten Vertreter des gnadenlos rohen Death Metal erspielt. „Those who prefer the schools of olde should be right at home“, schrieb Lambgoat in einem Loblied auf ihr letztes barbarisches Werk.

Aber Horror Beyond Horror beweist, dass Defiled immer noch in der Lage sind, maximale Bestrafung auf eine Weise zuzufügen, die seltsam befriedigend ist. Wie ein giftiger Pfeil schießt die Band auf Smoke and Mirrors aus dem Schatten. Blast-Beats prasseln in unvorhersehbaren Winkeln, nur um sich hinter jeder Ecke in ein schwindelerregendes Gewirr von Drum-Fills zu verwandeln.

Smoke And Mirrors wird selbst die bestausgestatteten Schlachtenbummler auf die Palme bringen, aber Defiled wissen, wann es an der Zeit ist, den Feind mit einem brutalen Finishing Move zu besiegen. „Every lie has been revealed“, schreit der furchtlose Frontmann Shinichiro Hamada und nimmt die ewigen Betrüger und tyrannischen Technokraten ins Visier. Auf das Signal von Hamadas schriller Whammy-Bar stürzt sich die Band direkt in die Schlacht mit einem grausamen, fettigen Groove, der auf ihrer bevorstehenden Japan-Tournee viele Hälse brechen wird.

„We are very excited to kick off our tour in support of our new album in our home country“, sagt Gitarrist Yusuke Sumita. „If you’re in the area, be sure to join us. See you on the road“.

Das Video zu Smoke And Mirrors wurde am Katakai Pier in Kujukuri, Chiba, Japan im Mai 2024 gedreht. Regie und Schnitt wurden von Seaside 99 Works übernommen. Besonderen Dank an Kujukuri Gyogyou Kumiai.

Diesen Herbst begrüßen Defiled in gewohnter Manier Horror Beyond Horror mit einer Tour durch Japan. Verpasst nicht die Chance, diese Legenden zum ersten Mal beim Schreddern von Smoke And Mirrors, To See Beyond The Wall und anderen fiesen Rippern ihres neuen Albums zu erleben.

Horror Beyond Horror – Japan Tour 2024

13 September – Okayama @ Digvuilt

14 September – Hiroshima @ Leo

15 September – Karatsu @ Yggdrasil

16 September – Fukuoka @ reflex

20 September – Osaka @ Hokage

21 September – Hikone @ Benihana

22 September – Nagoya @ Studio 246

23 September – Tokyo @ Earthdom

24 September – Yokohama @ El Puente

25 September – Fussa @ Chicken Shack

26 September – Utsunomiya @ Beat Club

27 September – Nagano @ Rosebery Cafe

28 September – Niigata @ Rocka

29 September – Sendai @ Solfa

30 September – Fukushima @ 559

25 October – Kofu @ Kazoo Hall

26 October – Tokyo @ Earthdom

27 October – Matsudo @ Dugout 2

Mehr Infos zu Defiled und ihrem kommenden Album Horror Beyond Horror findet ihr hier:

Defiled – Besetzung:

Shinichiro Hamada – Gesang, Gitarre

Yusuke Sumita – Gitarre

Takachika Nakajima – Bass

Keisuke Hamada – Schlagzeug

Defiled online:

Website: http://www.defiled.info/

Facebook: https://www.facebook.com/defiled

Instagram: https://www.instagram.com/defiledjapan