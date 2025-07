Motörhead – The Manticore Tapes

Am 27.06.2025 erschien mit The Manticore Tapes ein ganz besonderes Album der legendären Hardrock- und Heavy-Metal-Band Motörhead. Herausgegeben vom Label BMG, umfasst das Werk eine Spielzeit von 43 Minuten und enthält elf bislang unveröffentlichte Aufnahmen – ein sensationeller Fund aus der Anfangszeit der Band. Diese Aufnahmen stammen aus der allerersten gemeinsamen Studiosession der sogenannten Three Amigos-Besetzung mit Lemmy Kilmister (Bass, Gesang), „Fast“ Eddie Clarke (Gitarre) und Phil „Philthy Animal“ Taylor (Schlagzeug). Im August 1976 – ein Jahr nach der Gründung von Motörhead – traf sich das Trio im legendären Manticore Studio in Fulham, um seine neue Formation zu präsentieren und erste Songs einzuspielen.

Fast fünf Jahrzehnte lang galten diese frühen Aufnahmen als verschollen. Jetzt – pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum der Band – wurden die Tapes wiederentdeckt, aufwendig restauriert und erstmals veröffentlicht. Die Songs spiegeln den ungeschliffenen Sound und die explosive Energie wider, die Motörhead in ihren Anfangsjahren auszeichnete. Viele der Tracks sollten bis 1979 fester Bestandteil ihrer Liveshows bleiben. Nach dem Intro folgen die frechen Roch ’n‘ Roll Nummern Leavin‘ Here und Vibrator. Help Keep Us On The Road und The Watcher sind keine Hits, aber dafür spannende Tracks aus der Old-School-Motörhead-Schmiede. Mit im Programm dieser Songsammlung sind Motorhead sowie Instrumentalversionen von Witch Doctor sowie Iron Horse / Born To Lose. Zudem drei Alternate Take Produktionen. Die Aufnahmen entstanden im umgebauten ABC-Kino von Emerson, Lake and Palmer – dem sogenannten Manticore, das damals als Band-Hauptquartier und Proberaum diente. Verantwortlich für die Technik war Ron Faucus, der die rohe Kraft der Band eindrucksvoll festhielt. Die Restaurierung übernahm Cameron Webb, langjähriger Wegbegleiter der Band, während das Mastering von Andrew Alekel in Los Angeles durchgeführt wurde.

