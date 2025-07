Lot Lizards: haben am 04.07. die letzte Single „Cash On Fire“ vom kommenden Album veröffentlicht

Die St. Petersburger Punkband Lot Lizards steht kurz vor der Veröffentlichung ihres Debütalbums bei Punkerton Records und präsentiert uns mit Cash On Fire einen letzten Vorgeschmack. Der Song beginnt mit kraftvollen Gitarrenriffs und treibenden Drums, die an Pennywise und Propagandhi erinnern. Lyrisch erinnert der Track an die Herzstücke von No Use For a Name und Lagwagon. Es geht um den Trost der Flucht und die Idee, frei zu leben, auch wenn das nicht sehr komfortabel ist.

Seht euch das Video zu Cash On Fire hier an:

Cash On Fire könnt ihr hier streamen:https://found.ee/lotlizards_cashonfire

„Cash On Fire is about the desire to throw all your belongings away, travel the world and burn through all your money in the process. Obviously, we can’t do that, but the thought of it is comforting at times.“ – Jon Barnes (Gesang und Gitarre)

Lot Lizards veröffentlichen mit The Horrors Of Adulting ein kraftvolles Statement zu den Herausforderungen des Erwachsenwerdens und dem Gefühl des Ausbrennens. Das Album bietet Hymnen der Selbstzerstörung mit dem Track Surprise Party, thematisiert existenzielle Ängste in Good Intentions und entführt in traumhafte Fluchten mit Great Escapes. Es vereint rohe Energie, scharfe Texte und ungestümes Handeln. Durch jede Regung des Bedauerns und schlaflose Nächte zeigt es, dass Punk nach wie vor der beste Weg ist, um zu überleben.

Bevorstehende Tourdaten:

7/19/25 Oscura – Bradenton, FL

8/15/25 Crowbar – Tampa, FL

9/27/25 The Orpheum – Tampa, FL

Lot Lizards ist eine energiegeladene, melodische Punkrock-Band aus St. Petersburg, Florida, die schnelle, eingängige Songs liefert, die den Geist des klassischen Punk der 90er und 2000er Jahre verkörpern. Gegründet wurde die Band im Jahr 2021 im Zuge der Covid-19-Pandemie und fand ihre Stimme, indem sie sich auf rohe Emotionen, präzises Songwriting und ihre Liebe zum Punk konzentrierte, der im Gedächtnis bleibt.

Beeinflusst von Bands wie Face To Face, Bigwig, Propagandhi, No Use For A Name und Lagwagon kreieren Lot Lizards eingängigen, aggressiven Punkrock, der für die Bühne gemacht ist. Ihre Songs sind darauf ausgelegt, live gespielt, laut aufgedreht und von der Menge mitgegrölt zu werden.

Die Band besteht aus Jon Barnes an Gesang und Gitarre, Alex Trellu am Bass und Gesang sowie Mikey Henk am Schlagzeug. Gemeinsam bringen sie einen kompromisslosen, kraftvollen Ansatz mit, der ihnen einen wachsenden Ruf für mitreißende Auftritte und ehrliche Songwriting eingebracht hat. Lot Lizards sind nicht hier, um das Genre neu zu erfinden.

