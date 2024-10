Motörhead – We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006

Das Denkmal, welches Lemmy und Motörhead erschaffen haben, ist unzerstörbar. 1975 gegründet und mit dem Tod vom Mastermind 2015 beendet, ist die Karriere der Band einmalig. Auch fast ein Jahrzehnt später ist das Logo vor jedermanns Auge, und es gibt auch immer noch neue Veröffentlichungen. Ein Jahr ohne Motörhead-Release bleibt unvorstellbar. Unveröffentlichtes Livematerial, Re-Releases zum Jahrestag oder wie heute eine Single-Box mit den 7″-Vinyl – irgendwas gibt es immer noch, was BMG dem treuen Fan servieren kann. Seit Freitag, dem 25.10.2024, steht We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006 zur Verfügung. Ein Leckerbissen für alle Vinylfans. Die kleinen Singlescheiben wurden zu einem Boxset zusammengefasst, springen in die Phase von 1995 bis 2006 und kommen nicht nur auf 20 Songs, sondern auch auf eine Spielzeit von 71 Minuten. Zehn Singles stecken im Pappschuber und warten nur darauf, unter der scharfen Nadel tanzen zu dürfen.

Kommen wir auf den Inhalt von We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006 schließlich ist die Veröffentlichung nicht nur Deko für die Plattensammlung. Begonnen wird mit Sacrifice auf der zweiten Seite wartet die Liveversion von Over Your Shoulder. Ein Auftakt nach Maß, dem direkt auf dem zweiten Teller I Don’t Believe A Word als Single Edit und Overnight Sensation (Live) folgt. Das schwarze Gold kommt schnell ins Tanzen. Es folgen unter anderem Hits wie Love For Sale, God Save The Queen oder R.A.M.O.N.E.S. in zwei Auflagen. Neben der 7″-Singles Edition ist das Liedgut als erweiterte Doppel-CD und als digitale Edition bei allen gängigen Streaming-Diensten abrufbereit. Im Zentrum steht natürlich die hübsche wie kompakte Vinylversion, die in keiner Sammlung fehlen darf. Der Grund für diese Veröffentlichung ist zudem die Tatsache, dass Singles als Format seit den 90er-Jahren mit dem Aufkommen der CD stark an Bedeutung verloren haben. Somit schafften es auch diese Produktionen von Motörhead in deutlich weniger Haushalte, was mit der We Take No Prisoners – The Singles 1995–2006 geändert werden soll.

