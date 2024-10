Widows Peak!: schlagen mit poetischer Kraft zu: neue EP „They’ll Have My Hands for This!“ released

Widows Peak!, das Pop-Punk/Emo-Trio, das früher unter dem Namen The Crooked Smiles bekannt war, schlägt mit seiner Debüt-EP unter neuem Namen kräftig zu. Die neue 4-Track-EP They’ll Have My Hands For This! (einschließlich des eindringlichen Intros The Death Of The Crooked Smiles) bietet einen reiferen, vielschichtigeren und dunkleren Sound als ihr 2022 erschienenes Album Tears In The Palace und befasst sich mit Themen wie Schuld, unerwiderte Liebe, Existenzialismus und Alterung. Vertraute Themen, sicher – aber Widows Peak! bringen neue Tiefe und poetische Nuancen auf den Tisch und schaffen eine elfminütige Reise durch das Herz und die Seele der Band.

Mit emotionsgeladenem Gesang, ansteckenden Gitarrenlinien und unerbittlichem Schlagzeugspiel ist diese EP mehr als einen Blick wert (obwohl die Band frech anmerkt, dass es keine Rückerstattung geben wird). Herausragende Singles wie Like Fingerprints On An Abandoned Handrail, ein zweiminütiger Klangspaziergang über Gedächtnisverlust und das Altern, und Stranraer (Today?), eine bittersüße Erkundung einer komplizierten Beziehung, werden mit selbstgedrehten, augenzwinkernden Musikvideos für ein umfassendes sensorisches Erlebnis geliefert.

They’ll Have My Hands For This! erscheint am 27. Oktober 2024 überall.

They’ll Have My Hands For This! kann hier gestreamt werden:

Apple, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon, Youtube Music