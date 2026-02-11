Flatwounds: kündigen neue EP „Chain Of Command“ für den 20. März an

Die aus Albany stammenden Flatwounds, bekannt für ihre Kombination von düsteren 90-er-Grunge-Riffs mit der Wucht von 2000er-Hard-Rock und der Dringlichkeit modernen Hardcores, haben ihre neue EP Chain Of Command angekündigt, die am 20. März über Blue Grape Music erscheint.

Außerdem hat die Band – bestehend aus Colin O’Hare (Gesang), Matt Degnan (Gitarre), David Granger (Bass) und Wade Coonrad (Drums) – heute das Video zur neuen Single Emulator veröffentlicht.

Das aus Live-Material zusammengesetzte Video versetzt einen direkt ins Zentrum eines Flatwounds-Gigs und fängt die rohe Energie der Band eindrucksvoll ein.

„Inhaltlich habe ich den Fokus von inneren Konflikten auf das Geschehen um uns herum verlagert“, erklärt Frontmann O’Hare. Und fährt fort: „Chain Of Command steht für unsere Entwicklung als Band. Das ist unser Sound – eigenartig, dissonant, melodisch und genau dann härter, wenn es sein muss. Viele Songs drehen sich um Apathie und Stillstand – um gesellschaftliche Erwartungen und innere Blockaden, die einen davon abhalten, den eigenen Weg zu gehen.“

Chain Of Command Tracklist:

1. Emulator

2. Separate

3. Face It

4. Inertia

Flatwounds aus Albany, New York, verbinden Hardcore-Wurzeln mit klassischem Rock’n’Roll und eingängigen Hooks. Geprägt vom rauen Indie-Underground der US-Ostküste steht ihre Musik für rohe Energie, kantige Riffs und intensive Live-Dynamik. Gegründet Ende 2022, machten sie mit der Raw EP schnell auf sich aufmerksam; Tracks wie Rust und Fade erzielten hunderttausende Streams. Mit den folgenden EPs Down und Drain bauten Flatwounds ihren Ruf weiter aus, bevor Drenched Anfang 2025 auf TikTok viral ging und die Aufmerksamkeit von Blue Grape Music sowie Produzent Brian Robbins (Beartooth, Pierce The Veil) auf sich zog. Erste Medienresonanz kam unter anderem von Revolver, Lambgoat und Idioteq. Nachdem die Band im 2025 bei Blue Grape Music unterschrieben hat, wurden die Singles Case Logic und Vilify veröffentlicht.