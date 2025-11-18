Flatwounds: präsentieren das Video zur neuen Single „Vilify“

Flatwounds freuen sich, das Video zu ihrer neuen, wuchtigen Single Vilify zu veröffentlichen.

„Der Song wurde mit einer Menge Attitüde im Hinterkopf geschrieben“, erklärt Sänger Colin O’Hare. „Er hat eine gewisse Schärfe, die wir in der heutigen Rockmusik oft vermissen.“

Vilify fängt das bedrückende Gefühl ein, festzustecken – irgendwo zwischen Stillstand und Kontrollverlust.

Flatwounds vereinen Einflüsse aus ’90s Grunge, ’00s Hard Rock und modernem Hardcore. Fans von Alice In Chains, System Of A Down und anderen Größen dieser Ära werden an Flatwounds sicher Gefallen finden – dank der druckvollen Gitarrenriffs, der ungebändigten Energie und der melodischen Hooks, die sich tagelang im Kopf festsetzen.

Flatwounds — Colin O’Hare (Gesang), Matthew Degnan (Gitarre), David Granger (Bass) und Wade Coonrad (Schlagzeug) — stammen aus Albany, New York. Die Band hat sich ihren Ruf auf klassische Weise erarbeitet: durch eigene EP-Releases und unermüdliches Touren.

Bisher sind drei EPs erschienen – Down (2023), Raw (2023) und Drain (2024) – und die Band teilte sich bereits die Bühne mit Jigsaw Youth, Show Me The Body, Eyehategod und Wargasm (UK). Ein beeindruckender Start für eine derart junge Band.

Vor einigen Monaten veröffentlichten Flatwounds bereit die Single Case Logic, die vom Magazin Revolver als einer der Songs of the Week ausgezeichnet wurde.

Derzeit arbeitet die Band an neuem Material – eine EP für 2026 ist bereits in Planung.