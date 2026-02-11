The Amity Affliction: kündigen Headline-Tour für Herbst 2026 an

Eine gute Woche für Fans von The Amity Affliction! Nachdem die Band bereits ihr neues Album House Of Cards angekündigt hat, steht nun auch fest, dass sie im Herbst für eine Headline-Tour nach Europa zurückkehren wird. Für September und Oktober 2026 sind fünf Deutschland-Konzerte geplant.

House Of Cards EU 2026:

18.09.2026 – Wiesbaden, Schlachthof

19.09.2026 – Köln, Palladium

20.09.2026 – Hamburg, Grosse Freiheit 36

28.09.2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt

03.10.2026 – Munich, Tonhalle

Als Special Guests werden Silent Planet, Varials und Orthodox dabei sein.

The Amity Affliction genießen den Ruf, einer der momentan stärksten Live-Acts aus dem Bereich härterer Musik zu sein, und werden auf der kommenden Tour sowohl Songs ihres kommenden neuen Albums als auch liebgewonnene Fan-Favorites live präsentieren. House Of Cards erscheint am 24. April 2026 via Pure Noise Records und wird das erste Album mit Clean-Sänger Jonny Reeves sein, der seit 2025 festes Mitglied der Band ist. Der Titeltrack steht bereits inkl. eines von Daniel Daly gedrehten Musikvideos online zur Verfügung:

Über zwei Dekaden hinweg haben The Amity Affliction mit ihrer Musik über 1 Milliarde Streams angesammelt, standen in ihrer Karriere bereits fünfmal auf Platz 1 der heimischen ARIA Charts und absolvierten weltweit mehrere ausverkaufte Touren. Mit House Of Cards schlagen sie ein neues Kapitel auf und zementieren zugleich ihren Status als einer von Australiens spannendsten Musikexporten.