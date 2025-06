The Amity Affliction: veröffentlichen neue Single „All That I Remember“

Die legendäre Metalcore-Band The Amity Affliction startet die zweite Jahreshälfte 2025 mit brandneuer Musik in Form von All That I Remember. Während die Band in den verbleibenden Monaten des Jahres durch Nordamerika, Europa und das Vereinigte Königreich tourt, bietet der neue Song den Zuhörern einen Moment der Reflexion, der von einer eindringlichen Resonanz geprägt ist.

Seht euch das Video zu All That I Remember hier an:

The Amity Affliction scheuen sich nicht, in dunklere emotionale Töne einzutauchen und die Komplexität der menschlichen Existenz zu erkunden. Lyrisch behandelt der Track persönliche Erinnerungen an eine zerrüttete Beziehung zu einem Elternteil. Frontmann Joel Birch erklärt dazu: „My mother knew only abuse and isolation, even in death as she cut her own children off; she died as she lived, paranoid and alone.“

Auch Joels Geschwister teilen ihre eigenen Gedanken zu dem neuen Song. Sein Bruder Beau sagt: „Time and again, our mother showed us that she would put herself first, and use life’s pain to justify her actions of self-interests – while we were left to fend for ourselves.” Joels Schwester Chanel ergänzt: „This song reminds me how she would pit us against each other constantly, so much so I feel like my relationship with my brothers only grew after she was gone. When I was young I couldn’t see it, I didn’t understand the manipulation until years had passed, and I crossed oceans to breathe.“

Mit einem so brutalen Sound kehren The Amity Affliction zurück und hinterlassen einen bleibenden Eindruck – ein Zeichen für das Talent, das die Karriere und die bisherigen Veröffentlichungen der Band geprägt hat. All That I Remember markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Band und präsentiert Jonny Reeves zum ersten Mal als Clean-Vocalist. Fans von The Amity Affliction werden Reeves‚ Stimme erkennen; der Musiker und Sänger aus Sacramento, Kalifornien, hat die Band bereits auf ihren letzten Touren durch Nordamerika und Europa begleitet. Auf Empfehlung von Josh Gilbert (Spiritbox) hatte Reeves sich bereits eine starke Fangemeinde in der Metalcore-Szene durch seine Arbeit mit der Band Kingdom Of Giants aufgebaut. Mit All That I Remember wird Reeves offiziell Clean-Vocalist von The Amity Affliction, nachdem Ahren Stringer die Band verlassen hat.

Im zweiten Halbjahr 2025 werden The Amity Affliction als Headliner in verschiedenen Locations in Nordamerika auftreten. Danach schließen sie sich Parkway Drive an, um an deren 20-jährigem Jubiläumstour durch Europa von September bis November teilzunehmen.

19 September @ Quarterback Immobilien Arena (Leipzig, DE)

20 September @ Olympiahalle (Munich,DE)

21 September @ Stadthalle (Vienna,AT)

23 September @ Hallenstadion (Zurich,CH)

24 September @ Festhalle (Frankfurt,DE)

26 September @ Barclaycard Arena (Hamburg,DE)

27 September @ Westfalenhalle (Dortmund,DE)

28 September @ Schleyerhalle (Stuttgart, DE)

30 September @ Ziggo Dome (Amsterdam,NL)

1 October @ Forest National (Brussels,BE)

2 October @ Zenith (Paris,FR)

30 October @ Campo Pequeno (Lisbon,PT)

1 November @ Palacio Vistalegre (Madrid,ES)

2 November @ Sant Jordi Club (Barcelona,ES)

5 November @ Halle Tony Garnier (Lyon, FR)

7 November @ Fortuna Hall (Prague, CZ)

8 November @ MVM Dome (Budapest, HU)

10 November @ Atlas Arena (Łódź, PL)

12 November @ Ice Hall (Helsinki, FI)

14 November @ Hovet Ice Hall (Stockholm, SE)

15 November @ Scandinavium (Gothenburg, SE)

16 November @ KB Hallen (Copenhaguen, DK)

