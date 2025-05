Amber V. Nicole – The Book Of Azrael – Götter Und Monster 1

Buchtitel: The Book Of Azrael – Götter Und Monster 1

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 720 Seiten

Genre: Dark Fantasy, Roman

Release: 23.04.2025

Autor: Amber V. Nicole

Link: https://www.penguin.de/buecher/amber-v-nicole

Verlag: Blanvalet Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-7341-6421-7

Mit The Book Of Azrael – Götter Und Monster 1 startet die epische Dark-Fantasy-Reihe von Amber V. Nicole erstmals auf Deutsch. Die US-Autorin, die hauptberuflich als Tierarzthelferin arbeitet, lässt in ihrer freien Zeit ganze Welten voller Drachen, Magie und düsterer Legenden entstehen. Besonders faszinieren sie dabei komplexe Bösewichte – und genau die stehen in diesem Roman im Mittelpunkt. Der erste Band der Gods & Monsters-Reihe erschien ursprünglich 2022 unter dem Titel The Book Of Azrael bei Rose And Star Publishing (La Cañada) und wird nun von Blanvalet für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht.

Die Story von The Book Of Azrael – Götter Und Monster 1:

Um das Leben ihrer todkranken Schwester zu retten, geht Dianna einen verhängnisvollen Handel ein: Sie verpflichtet sich, als rechte Hand des berüchtigten Unterweltlords Kaden zu dienen. Von nun an führt sie seine unbarmherzige Armee aus Monstern, Gestaltwandlern, Vampiren und Hexen an. Als Kaden danach strebt, das gesamte Reich unter seine Kontrolle zu bringen, beauftragt er Dianna mit einer gefährlichen Mission – sie soll eine uralte, mächtige Reliquie finden. Doch ausgerechnet ihr Erzfeind, der Gott Samkiel, der das Reich seit Jahrtausenden mit eiserner Hand beherrscht, soll diese besitzen. Als Dianna ihm gegenübersteht, wird ihr klar, dass die Entscheidung, die sie nun treffen muss, nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern das der gesamten Welt verändern könnte …