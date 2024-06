Savage Lands: Auftritt auf der Hauptbühne beim Hellfest mit Special Guests

Lautes Dröhnen ist für die meisten Metalheads Musik in ihren Ohren. Doch Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren und Gitarrist Sylvain Demercastel sind über die Geräusche von Kettensägen, die das Ökosystem Costa Ricas zerstören, so erzürnt, dass sie Savage Lands gegründet haben, eine von Musikern betriebene 501 (c) 3 gemeinnützige Organisation.

Savage Lands haben mit den Tantiemen aus ihrer Musik 60.000 Quadratmeter Regenwald in Costa Rica geschützt. Nächste Woche hissen sie ihre ökologische Flagge auf dem Hellfest mit ein wenig Hilfe von einigen ihrer berühmten Freunde.

Savage Lands Live At Hellfest (Main Stage 02)

Freitag, 28. Juni @ 17:35 – 18:30 Uhr MESZ

Mit Special Guests:

– Andreas Kisser (Sepultura)

– Shane Embury (Napalm Death)

– Vincent Dennis (Body Count)

– Daniel de Jongh (Textures)

– Silje Wergeland (The Gathering)

– Jesper Liveröd (Nasum)

– Alejandro Londono Montoya (Cultura Tres)

– Chloe Trujilo

Während ihres einstündigen Sets auf dem Hellfest werden Savage Lands neben klassischen Metal-Covern auch andere Songs ihres kommenden Albums spielen, darunter die neue Single No Remedy, bei der Maria Franz von Heilung mitwirkt.

Seht euch das schaurige Video zu No Remedy auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist (hier) an:

Stream:https://savagelands.fanlink.tv/NoRemedy

Ob sie nun Bäume pflanzen oder sich im Studio verkriechen, Savage Lands fördern den Geist der Zusammenarbeit. Vor kurzem haben sie Geschichte geschrieben, indem sie ein gemeinsames Manifest zum Schutz der Wälder und der Tierwelt unterzeichnet haben. Dies ist das erste Mal, dass sich drei aktive, in Costa Rica und den USA ansässige gemeinnützige Organisationen offiziell zusammengeschlossen haben, um eine gemeinsame Mission zu verfolgen.

No Remedy verfolgt den gleichen Ansatz, wenn auch mit anderen Ergebnissen als die ersten beiden Singles von Savage Land. Sylvain kommt immer noch mit einem weiteren brennenden Riff aus dem Tor, das die Menge auf dem Hellfest zum Kochen bringen wird, aber dies ist der melodischste Song, den sie je geschrieben haben. Wenn die Band den Refrain anstimmt, krachen die Gitarren nicht, sondern gehen in warme, ausgewaschene Powerchords über.

„That’s one of the beautiful things about Savage Lands„, sagt Sylvain. „As a band, we’re not limited to just one genre. We can adapt to boost the strengths of whomever is joining us“.

Bei Black Bomb A-Kennern ist Poun für seine explosiven Schreie bekannt, aber auf No Remedy wird er im Dienste von Gastsängerin Maria Franz ruhiger. Heilung arbeiten auch mit Savage Lands zusammen, indem sie für jedes verkaufte Ticket ihrer 2024er US-Tournee einen Dollar spenden, um deren Aufforstungsbemühungen zu unterstützen, aber ihre treuen Anhänger werden vielleicht überrascht sein zu hören, dass ihr beruhigender Clean-Gesang genau zu einer Heavy Metal-Band passt.

„Supporting what Savage Lands is doing on the ground in Costa Rica was an easy decision“, sagt Maria. Schließlich spendet Heilung traditionell für Baumpflanzungsinitiativen. „But when Sylvain sent me No Remedy, there was a sense of melancholy to the song that really resonated with me“.

Der Schutz der Umwelt ist das Herzstück eines jeden Savage Lands-Songs. No Remedy kann als eine Reflexion über die Zerstörung des Planeten gesehen werden. Das Video wurde in einem verlassenen, heruntergekommenen Gebäude gedreht, das einst Napoleon gehörte. Aber der Song spricht auch andere menschliche Sorgen an. „I am locked in my head / And I lost the key“, beklagt Poun, dessen leise Verzweiflung nur von Marias eindringlichem Echo beantwortet wird („Never, never now“).

„We are all helpless to stop the passing of time“, sagt Sylvain. Am Ende des Videos verschwinden die Bandmitglieder nacheinander von der Leinwand, wobei eine alte Filmtechnik zum Einsatz kommt. „Each of us is left with only our memories“.

Dennoch findet No Remedy einen Silberstreif am Horizont. „What do we need to live together?“ Poun und Maria singen, ihre Stimmen steigern sich, umkreisen sich fast, bevor sie in perfekter Harmonie zusammenfinden. Sie sehen vielleicht fuchsteufelswild aus, während sie sich über den Küchentisch hinweg anschreien, aber nach der sechsten Aufnahme, in der Maria Wasser auf den armen Poun schüttet, lachte sich das ganze Videoteam tot. „Whether we’re talking about the environment or our friendships, it’s vital that we appreciate what we have during our time on this earth“, sagt Sylvain.

Schon das Anhören von No Remedy hilft, Savage Lands zu unterstützen. 100 % der Tantiemen des Songs kommen der von Musikern geleiteten gemeinnützigen Organisation bei ihren Bemühungen um den Erhalt der Natur in Costa Rica zugute.

Tracks:

1. The Last Howl

2. Black Rock Heart

3. No Remedy

Mehr Infos zu Savage Lands findet ihr hier:

Spenden könnt ihr auch unter: https://savagelands.org/donation/

Savage Lands – Besetzung:

Dirk Verbeuren (Megadeth) – Schlagzeug

Sylvain Demercastel – Gitarre

Andreas Kisser (Sepultura) – Gitarre

John Tardy (Obituary) – Gesang

Poun (Black Bomb A) – Gesang

Etienne Treton (Black Bomb A) – Bass

Savage Lands online:

https://savagelands.org/