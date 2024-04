Savage Lands: veröffentlichen Single „Black Rock Heart“ Feat. Heilung und Chloé Trujillo

Mit den Tantiemen aus ihrer ersten Single haben Savage Lands vor kurzem 60.000 Quadratmeter Regenwald in Costa Rica vor der Abholzung geschützt. Auf ihrer neuen Single Black Rock Heart warnen uns die wütenden Metaller davor, dass die Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr lange existieren könnte, wenn wir nicht aufpassen.

Seht euch das Video zu Black Rock Heart mit Kai Uwe Faust von Heilung und Chloé Trujillo auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist an:

Schon das Anhören von Black Rock Heart hilft, Savage Lands zu unterstützen. 100% der Tantiemen des Songs kommen der von Musikern geführten Non-Profit-Organisation für die Erhaltung der Natur in Costa Rica zugute. Spenden können auch getätigt werden unter: https://savagelands.org/donation/

Die erste Single von Savage Lands war eine passende Hommage an den vom Aussterben bedrohten Brüllaffen. Aber auch wenn es immer noch ziemlich heftig ist, zielt Black Rock Heart auf spirituellere Belange ab. Das Video beginnt mit einer ominösen Warnung: Die Geister der Natur greifen nach uns… Wer sonst könnte diese magischen Wesen repräsentieren als die visionäre Künstlerin Chloé Trujillo und der Zeremonienmeister von Heilung, Kai Uwe Faust.

Chloé kanalisiert die schützenden Kräfte eines Obsidian Steins und schickt Kai aus, um vor dem Weltuntergangsszenario zu warnen, das sich direkt vor unseren Augen abspielt. Die verfallenen Gebäude und die verrosteten Maschinen aus schwerem Metall, die in dieser verlassenen Landschaft zu sehen sind, sollten nicht mit der Arbeit von KI verwechselt werden. Savage Lands hat dieses Video in Salton Sea gedreht, dem Schauplatz der größten Umweltkatastrophe in der Geschichte Kaliforniens.

„That we tried to create an ocean just shows our own ignorance“ sagt Gittarist Sylvain Demercastel, der Savage Lands zusammen mit Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren gegründet hat.. „The Salton Sea is a very symbolic area. It was the perfect place for us to shoot this video. Sadly, there’s hardly a tree in sight“.

Kai klopft auf seine Handtrommel. Doch selbst wenn er der Band ins Gesicht schreit, stößt die Botschaft auf taube Ohren. Sebastian Poun von Black Bomb A spannt seine Stimme zu einem fledermausartigen Schrei an, bevor er in einem Raum voller Fernseher, Computer und anderer von Menschenhand geschaffener Dinge, die uns glücklich machen sollen, explodiert.

„We wanted this song to reflect our mounting frustration with the way the real estate heat wave is destroying Costa Rica’s ecosystem“, sagt Sylvain. Black Rock Heart klingt tatsächlich wütender und aggressiver als das, was wir bisher von Savage Lands gehört haben. Sylvain schießt ein Gitarrensolo ab, das wie eine Leuchtpistole aufheult, aber das Riff ist ein böser Downpicking-Schlag, der durch den geschwärzten Groove der tiefen Frequenzen nur noch schärfer wird. „It’s got a bit more black ’n‘ roll to it, which plays into the title“.

Aber Black Rock Heart ist nicht nur düster und düster. So wie Chloés klarer Gesang wie eine Salbe durch die giftigen Schreie schneidet, endet der Song mit einem positiven Zeichen. Der schwarze Pfeil, der vom Himmel fällt, ist eine letzte Botschaft an uns, zum Wohle unseres Planeten zu handeln, bevor es zu spät ist.

„That’s the reason why we started Savage Lands„, sagt Sylvain. „It’s up to us to do something“.

Kai und seine Mitstreiter von Heilung unterstützen Savage Lands bei ihren Tourdaten 2024. Das nordische Kollektiv spendet für jedes verkaufte Ticket 1 Dollar für die laufenden Bemühungen der Non-Profit-Organisation zur Erhaltung der Wälder in Costa Rica.

„The question is: ‚Do you like to breath‘?“, fragt Kai. „Do you like trees. Then you really should follow Savage Lands„.

Savage Lands zeigen auf dem Hellfest Flagge für die Umwelt! Sie werden am Freitag, den 28. Juni, auf der Hauptbühne spielen, unterstützt von einigen ganz besonderen Gästen.

Schaut am Savage Lands-Stand vorbei und erfahrt mehr über die grünen Zonen, Naturschutzgebiete und andere Schutzprojekte, die sie in Costa Rica aufbauen. Mit einer Spende haben Sie die Chance, eine einzigartige Gitarre zu gewinnen.

Mehr Infos zu Savage Lands und ihrem Projekt findet ihr hier:

Savage Lands – Besetzung:

Dirk Verbeuren (Megadeth) – Schlagzeug

Sylvain Demercastel – Gitarre

Andreas Kisser (Sepultura) – Gitarre

John Tardy (Obituary) – Gesang

Poun (Black Bomb A) – Gesang

Etienne Treton (Black Bomb A) – Bass

Erfahrt mehr über Savage Lands:

https://savagelands.org/