Savage Lands: kooperieren mit Season of Mist zur Unterstützung des Naturschutzes

Season Of Mist ist eine Partnerschaft mit den Musikern von Savage Lands eingegangen. Durch diese Partnerschaft werden wir unsere Köpfe zusammenstecken, um Wälder in Costa Rica zu unterstützen. Es ist das erste Mal, dass ein Plattenlabel mit einer gemeinnützigen Organisation zusammenarbeitet und deren Musik veröffentlicht.

Seht euch das Video zu The Last Howl hier an:

Nachdem zwei wütende Metalheads aus erster Hand erfahren hatten, wie die Abholzung der Wälder das Ökosystem Costa Ricas bedroht, gründeten Sie ihre eigene gemeinnützige Organisation. Savage Lands wurde 2022 von Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren und dem in Costa Rica lebenden Musiker und Aktivisten Sylvain Demercastel gegründet und nach ihren gemeinsamen Leidenschaften (Heavy Metal & Schutz der Tierwelt) benannt.

„Da wir täglich die Kettensäge hören, weil in letzter Zeit ein Immobilienfieber das Ökosystem Costa Ricas zerstört, dachten wir, es sei an der Zeit, eine neue Art von Aktion zu starten“, sagt Sylvain. „Wir wenden uns an diese großartige aktive Gemeinschaft von Metalheads.“

Am 14. November stellten Savage Lands ihre erste Single vor. The Last Howl wird von Andres Kisser (Sepultura) und John Tardy (Obituary) gesungen. 100 % der Tantiemen des Songs werden in den Schutz bedrohter Gebiete vor Abholzung fließen.

Savage Lands anhören ist bereits eine direkte Spende für dieses Waldschutzprojekt. Weitere Unterstützung könnt ihr leisten, indem ihr direkt für die Sache spendet unter: https://savagelands.org/donation/

Künstler unterstützen gelegentlich gemeinnützige Organisationen durch Spenden. Mit Savage Lands hat sich Megadeth-Schlagzeuger Dirk Verbeuren mit seinem gitarrenschwingenden Freund Sylvain Demercastel zusammengetan, um ihre eigene gemeinnützige US 501(c)3-Organisation zu gründen.

Savage Lands sammeln Geld für die Wiederaufforstung. Mit ihren eigenen Tantiemen, Spenden und anderen Fundraising-Engagements baut die Organisation Naturschutzgebiete, richtet Grünzonen ein und kauft Waldflächen für andere Schutzprojekte. Dabei arbeitet sie mit anderen gemeinnützigen Organisationen sowie mit Wissenschaftlern und Forstingenieuren zusammen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2022 haben Verbeuren und Demercastel die Unterstützung anderer passionierter Metalheads gewonnen. Die Liste umfasst Mitglieder von Heilung, Gojira, Lamb Of God, Lord Of the Lost und Testament sowie Magazinen wie Decibel.

Track

1. The Last Howl (5:48) – https://savagelands.fanlink.to/TheLastHowl

Recording

Savage Lands / Adair Daufembach / John Tardy / Andreas Kisser / Steeven Corsini

Production

Savage Lands

Mixing & Mastering

HK – Vamacara Studio

Spende: https://savagelands.org/donation/

Savage Lands – Line-Up:

Dirk Verbeuren (Megadeth) – Schlagzeug

Sylvain Demercastel – Gitarre

Andreas Kisser (Sepultura) – Gitarre

John Tardy (Obituary) – Gesang

Poun (Black Bomb A) – Gesang

Etienne Treton (Black Bomb A) – Bass

Erfahrt mehr über Savage Lands:

https://savagelands.org/