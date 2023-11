Metal Blade Records: veröffentlicht zum 40-jährigen Jubiläum von Slayers „Show No Mercy“ zwei verschiedene Vinyl-Versionen des Albums

Die 1981 gegründete Band Slayer stürmte die Welt mit einer neuen Mischung aus Metal und Punk – härter, schneller und dunkler als der Rest – und setzte einen neuen Standard, der nicht nur ein Genre, sondern auch eine Einstellung definierte. Während der gesamten Geschichte von Slayer hat die Band nie nachgelassen, ihre extremen und fokussierten akustischen Angriffe zu entfesseln, und trotz aller Versuchungen haben sich Slayer immer dafür entschieden, krachend und brutal zu bleiben und sich standhaft geweigert, sich dem Mainstream anzupassen.

Show No Mercy, das Debütalbum der amerikanischen Thrash Metal-Master Slayer, feiert nun sein 40-jähriges Jubiläum. Das Album wurde ursprünglich am 3. Dezember 1983 von Metal Blade Records veröffentlicht, die zu Ehren des 40-jährigen Jubiläums von Show No Mercy zwei einzigartige Vinyls für die Fans herausbringen werden: Eine auf 250 Exemplare weltweit limitierte „Blut“-gefüllte Flüssig-Vinyl und das Show No Mercy (40th Anniversary Edition)-Vinylset, das eine Gold Black Dust-LP enthält, die aus den Original-Masterbändern von Patrick W. Engel bei Temple Of Disharmony für Vinyl gemastert wurde, eine Slipmat, ein Poster, Show-Flyer, eine von J. Bennett geschriebene Signierkarte und ein LP-Booklet mit der Geschichte von Show No Mercy.

Show No Mercy (40th Anniversary Edition)

– Slipcase mit goldener Heißfolienprägung

– Gold Black Dust LP, gemastert für Vinyl aus den Original-Masterbändern von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony im Mai 2023

– 12″ LP Booklet

– Slipmat

– Plakat

– Show-Flyer

– Signierkarte

Show No Mercy „Blood“ Filled Liquid Vinyl:

– „Blut“-gefülltes flüssiges Vinyl gemastert für Vinyl aus den Original-Masterbändern von Patrick W. Engel im Temple Of Disharmony im Mai 2023

– Limitiert auf 250 Exemplare weltweit!

Show No Mercy – Tracklisting:

A-Seite

1. Evil Has No Boundaries

2. The Antichrist

3. Die By The Sword

4. Fight Till Death

5. Metal Storm / Face The Slayer



B-Seite

6. Black Magic

7. Tormentor

8. The Final Command

9. Crionics

10. Show No Mercy

Album-Besetzung:

Tom Araya: Gesang, Bass

Kerry King: Gitarren

Jeff Hanneman: Gitarren

Dave Lomabardo: Schlagzeug

