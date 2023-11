The Abbey: veröffentlichen Video zu „Old Ones“ und kündigen Tour an

Anfang des Jahres hat das progressive Doom-Metal-Ensemble The Abbey mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Word Of Sin auf Season Of Mist seine Präsenz in der Musikwelt markiert.

The Abbey enthüllen nun ein visuell fesselndes und aufwendig gebundenes Video zum kulminierenden Schlusstrack des Albums, Old Ones. Das 12-minütige, atmosphärische Epos nimmt den Hörer mit auf eine faszinierende Reise durch eine Klanglandschaft voller unerwarteter Wendungen und spiegelt die Vorliebe der Band für die Erschaffung fesselnder musikalischer Erzählungen wider.

Unter der Regie des kreativen Jesse Heikkinen und durch den innovativen Einsatz von kaiber.ai zum Leben erweckt, dient das Video zu Old Ones als fesselnder visueller Begleiter der musikalischen Odyssee der Band. Es fügt eine neue Ebene der Tiefe und Komplexität hinzu, die das Erlebnis dieses ausladenden Albumabschlusses noch mehr verzaubert.

Ihr könnt euch das Video zu Old Ones jetzt hier ansehen:

The Abbey begeben sich auf eine aufregende Reise an der Seite von Sólstafir während ihrer laufenden Tournee durch das europäische Hinterland. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über neun exklusive Shows und bietet dem Publikum eine einzigartige Gelegenheit, Zeuge der Majestät von Word Of Sin zu werden, die auf der Bühne zum Leben erweckt wird.

Erlebt The Abbey bei den folgenden Veranstaltungen:

19 November: Hamburg, DE @ Uebel & Gefährlich

21 November: Aarkhus, DK @ Train

22 November: Stavanger, NO @ Folken

23 November: Bergen, NO @ Hulen

24 November: Oslo, NO @ John Dee

25 November: Gothenburg, SE @ Brewhouse

26 November: Stockholm, SE @ Debaser Strand

28 November: Jyväskylä, FI @ Lutakko

29 November: Tampere, FI @ Tavara-Asema

30 November: Helsinki, FI @ Tavastia

1 December: Riga, LV @ Melna Piektdiena

2 December: Vilnius, LT @ Loftas

Mehr Infos zu The Abbey und ihrem Debütalbum Word Of Sin bekommt ihr hier:

The Abbey – Line-Up:

Jesse Heikkinen – Gitarre, Keyboard, Percussions, Gesang

Natalie Koskinen – Gesang

Janne Markus – Gitarre

Vesa Ranta – Schlagzeug

Henri Arvola – Bass

The Abbey online:

https://www.facebook.com/abbeyceremonial

https://www.instagram.com/theabbeyceremonial/