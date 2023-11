Time For Metal Adventskalender 2023: startet in zwei Wochen mit 47 Partnern

Wir halten euch seit Oktober über unseren Adventskalender auf dem Laufenden. In zwei Wochen ist es jetzt endlich so weit, am 01.12.2023 startet unser Adventskalender bis zum 26.12.2023. Neben dem Kalender wird es diverse Konzertkarten geben, die separat verlost werden. Fehlen darf in diesem Paket auch unsere Silvesterlosung nicht. Der Partner für die Silvesterlosung wird Anfang Dezember bekannt gegeben. Hier noch mal im Schnellformat der allgemeine Rahmenplan des Time For Metal Adventskalender 2023.

Das Prinzip bleibt gleich: Jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit 2016 ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen.

Wir haben zudem die folgenden neuen Partner für euch dazugewinnen können:

M2 Mediaconsulting, SPV / Steamhammer, Mascot Label Group, Out Of Line, Görke & Langkafel-Görke GbR, Party.San Open Air, Cudgel Vertrieb, Burning Q Festival, Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG, Dackelton Records, Another-Dimension, Bite It, superlifepromo und MDD Records.

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks: Gin, Sonos, More Than Just A Drink, EFAG GmbH & Co. KG, Beerenweine Riese GmbH & Co. KG, Century Media Records, Sony Music, Napalm Records, M2 Mediaconsulting, SPV / Steamhammer, Mascot Label Group, Head Of PR, AFM Records, Promoteam Schmitt & Rauch, Out Of Line, Görke & Langkafel-Görke GbR, Party.San Open Air, Cudgel Vertrieb, Burning Q Festival, Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG, Starkult Promotion, Noisolution, Rosenheim Rocks, MCS – Antonia und Jens-Uwe Behnisch GbR, Apostasy Records, Massacre Records, All Noir, MJC Mergener Hof, Das Bett – Live Musik Club, networking Media, CMM GmbH, Sure Shot Worx, Dackelton Records, Another-Dimension, Bite It, superlifepromo, MDD Records, NauntownMusic, Lifeforce Records, Uncle M Music, Nailed To Obscurity, Apallic, Kneipenterroristen und Torturized waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!