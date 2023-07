The Abbey: veröffentlichen Live-Video und launchen Vinyl für „Word Of Sin“

Die Progressive-Doom-Rock-Newcomer The Abbey mit Natalie Koskinen (Shape Of Despair), Jesse Heikkinen (Henget, Iterum Nata, etc.), Vesa Ranta (Ex-Sentenced, Ex-The Man-Eating Tree) und Janne Markus (The Man-Eating Tree) präsentieren ein neues Live-Video zu Ehren des lang erwarteten Verkaufsstarts der Vinyl-Veröffentlichung von Word Of Sin.

Das Video wurde während der allerersten Live-Show in Oulu, Finnland am 22. Februar 2023 aufgenommen. Das Video kann hier angeschaut werden:

The Abbey kommentieren: „Wir freuen uns, dass unser Debütalbum Word Of Sin endlich auf Vinyl erschienen ist! Das fantastische Coverartwork von Alexander Reisfar und das erstklassige Mastering von Jaime Gomez Arellano machen dies zum bestmöglichen Format für dieses Album. Um diesen besonderen Tag zu feiern, werden wir auch ein Live-Video des Tracks Starless veröffentlichen, das während der allerersten The Abbey-Show in Oulu, Finnland im Februar 2023 gefilmt wurde.“

Die LP erschien am 7. Juli 2023 über Season of Mist und kann hier bestellt werden.

Die CD und das digitale Format von Word Of Sin wurden bereits am 17. Februar veröffentlicht und können hier gefunden werden.

Word Of Sin – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Rat King

2. A Thousand Dead Witches

3. Crystallion

4. Starless

5. Desert Temple

6. Widow’s Will

7. Queen of Pain

8. Old Ones: Prequel

9. Old Ones

Genre: Progressive Doom Metal

Cover Art: Alexander Reisfar

Bio: David E. Gehlke

Für Fans von: Ghost, Blue Oyster Cult, King Crimson, Pentagram, The Obsessed

Aleister Crowleys Abtei von Thelema befand sich in Sizilien, Italien, und diente als Ausgangspunkt für viele der komplexesten und bahnbrechenden hedonistischen Aktivitäten des Okkultisten. Hier kodifizierte Crowley seine rituellen Praktiken und hob sein Konzept der „Magie“ auf neue, ungeahnte Ebenen. Er taufte den Tempel in „Collegium ad Spiritum Sanctum“ um, was übersetzt so viel heißt wie „Eine Hochschule für den Heiligen Geist“. Doch die Abtei von Thelema war nicht unumstritten: Ein junger Schüler starb 1922, nachdem er sich durch das Trinkwasser mit Typhus infiziert hatte. Und ein Jahr später wurde Crowley vom Regime des italienischen Diktators Benito Mussolini vertrieben, doch das Geheimnis und die Intrigen, die sich hinter der Abtei von Thelema verbergen, bleiben bestehen.

Es war also nur angemessen, dass Jesse Heikkinen, ein Veteran der finnischen Musikszene und Solokünstler unter dem Banner von Iterum Nata, sein neuestes musikalisches Projekt als The Abbey bezeichnete. Heikkinen und seine Co-Sängerin Natalie Koskinen (Shape Of Despair) ließen sich bei ihren Texten von esoterischen Organisationen, deren Glauben und seinen eigenen Praktiken inspirieren und verwoben rituelle Geschichten aus den dunkelsten Ecken ihrer selbst mit Musik, die ein provokantes, verführerisches Kaleidoskop aus dunklem, schwerem Rock ist. Das Ergebnis ist der mystische 9-Track-Debüt-Longplayer Word Of Sin von The Abbey.

Die Geschichte von Abbey begann, als Heikkinen den plötzlichen Drang verspürte, sich als Sänger in einer Doom Metal-Band zu versuchen, nachdem er als Gastsänger bei seinen Landsleuten Fuzzifer aufgetreten war. Seine Idee war es, eine Doom Metal-Band mit „großem Gesang“ zu gründen – ein Projekt, das nur aus Spaß an der Freude besteht und von der Improvisation und dem Schreiben aus dem Herzen lebt. Zu diesen Plänen gehörte auch der ehemalige Schlagzeuger von Sentenced und The Man-Eating Tree, Vesa Ranta – der erste Name, der Heikkinen für das Projekt einfiel.

Ranta, der heute als professioneller Fotograf und Filmemacher tätig ist, bildete das stabile Rückgrat der bahnbrechenden Karriere von Sentenced, die 2005 zu Ende ging. Laut Heikkinen spielt Ranta „wie ein Bataillon marschierender Riesen“, eine nicht ganz so subtile Anspielung auf die Beherrschung der Viertelnote durch den Schlagzeuger. Ranta fand schnell Gefallen an Heikkinens frühen Demos und schlug vor, eine Sängerin einzubeziehen; Natalie Koskinen trat der Band schließlich bei. Koskinen kannte Ranta von einem Videodreh, bei dem sie als Maskenbildnerin tätig war. Koskinen zögerte zunächst, eine neue Band auszuprobieren, da sie mit Shape Of Despair und ihren beruflichen Verpflichtungen beschäftigt war, hörte sich aber Heikkinens erstes Demo an und beschloss, dem Projekt eine Chance zu geben. Janne Markus (Gitarre, ebenfalls von The Man-Eating Tree) und Henri Arvola (Bass) vervollständigten bald das Line-Up.

Word Of Sin wurde zwischen April und November 2021 an verschiedenen Orten in Finnland aufgenommen. Schlagzeug, Bass und die Gitarren von Markus wurden im Kratio Studio in Oulu von Kyösti Rautio aufgenommen. Rautio fungierte auch als Co-Produzent und mischte das Album ab, womit er das inoffizielle sechste Mitglied von The Abbey wurde. Heikkinen, der den größten Teil seines Gesangs und der Gitarren im Zimmer seiner Stieftochter aufgenommen hat, umgeben von My Little Ponies, Disney-Figuren und einem Stapel esoterischer Literatur, weist vorsichtig darauf hin, dass sich The Abbey nicht in ein kleines, feines Subgenre einordnen lässt.

„Das Album wurde aus rein selbstdarstellerischen Gründen gemacht“, sagt er. „Meine Musik ist der Kanal, in dem ich so wahr und authentisch wie möglich sein kann. Sie ist auch ein sicherer Weg, um die dunkle Seite von mir und dem kollektiven Bewusstsein zu erforschen und auszudrücken. Word Of Sin mag für ein Rockalbum ein ungeheuer düsteres Werk sein, aber für ein Doom Metal-Album ist es ziemlich leicht! Das Material erwies sich als so stark, dass es offensichtlich war, dass es kein weiteres Nebenprojekt werden würde. Ich denke, dass die Improvisation die Musik mehr nach ihrem Schöpfer klingen ließ, anstatt dass sie gezwungen wurde, dies oder jenes zu sein – und das schien für uns wirklich gut zu funktionieren!“

Unabhängig davon, wo Word Of Sin zwischen den großen Kanälen des Doom und des Heavy Rock einzuordnen ist, ist das stimmliche Zusammenspiel zwischen Heikkinen und Koskinen unbestreitbar. Jeder von ihnen hat Songs, bei denen er die Führung übernimmt, aber ihre Harmonien und Kompromisse tragen Songs wie Rat King und Desert Temple in den Vordergrund und schaffen eine rastlose, fesselnde Atmosphäre, die an den Vintage Rock der 1970er Jahre erinnert. Und dafür, dass er zum ersten Mal als Leadsänger in einer Band auftritt, erweist sich Heikkinen als fähiger Sänger, der bei Crystallion und Widow’s Will eine sanfte, fast luftige Stimme hat.

„Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht – mein Gesang kam ganz natürlich“, sagt er. „Ich denke immer noch, dass ich eher ein Gitarrist als ein Sänger bin, wirklich. Während des Schreibens und der Aufnahmen hörte ich viel King Crimson’s Red, und ich bin sicher, dass ich einige Einflüsse von John Wettons Gesang auf diesem Album hatte. Die Gesangsharmonien wurden stark von Bands wie E.L.O, Queen und Yes inspiriert.“

Heikkinen und Koskinen kannten sich vor der Gründung von The Abbey nicht. Heikkinen traf Koskinen zum ersten Mal, als sie in seinem Heimstudio Gesangsspuren aufnahm, aber ihre Partnerschaft führte sofort zu Ergebnissen. „Heutzutage nehme ich meinen Gesang normalerweise zu Hause auf, aber in diesem Fall wollte ich, da ich Jesse noch nicht persönlich getroffen hatte, meine Parts bei ihm aufnehmen“, sagt Koskinen. „Es ist sehr wichtig zu sehen, welche Art von Energie zwischen den Musikern herrscht, mit denen ich langfristig zusammenarbeiten werde. Es stellte sich heraus, dass wir musikalisch perfekt zusammenpassen. Später reiste ich nach Oulu, um den Rest der Jungs (Janne und Henri) zu treffen, und ich muss sagen, dass wir von Anfang an ein sehr starkes Band hatten. Manchmal passieren Dinge einfach, auch wenn man sie nicht plant.“

„Die richtigen Zeilen für jeden von uns waren sehr schnell gefunden“, fügt Heikkinen hinzu. „Es gab bereits Dutzende von Gesangsspuren in einigen meiner Demos, aber jedes Mal, wenn Natalie ihren Platz im Song fand, fügte sie etwas Neues hinzu.“

Der kreative Prozess hinter Word Of Sin erwies sich als so fruchtbar, dass die Mitglieder von The Abbey bereits über einen Nachfolger nachdenken. Das ist ein Beweis für die dem Material innewohnende Stärke und die unmittelbare Verbindung zwischen allen fünf Musikern.

„The Abbey wird auf jeden Fall ein aktives und ernsthaftes Projekt für mich sein – ich hoffe, es wird auch Spaß machen“, sagt Heikkinen. Und Koskinen fügt hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass diese Band eine lange gemeinsame Reise machen wird.“

The Abbey – Line-Up:

Jesse Heikkinen – Gitarre, Keyboard, Percussions, Gesang

Natalie Koskinen – Gesang

Janne Markus – Gitarre

Vesa Ranta – Schlagzeug

Henri Arvola – Bass

