Carnifex: kündigen neues Album „Necromanteum“ an und veröffentlichen Musikvideo zum Titeltrack

Genährt von Albträumen und dem pulsierenden Puls des pragmatischen Terrors, sind Carnifex mit ihrem neunten Studioalbum Necromanteum zurück, das am 6. Oktober über Nuclear Blast Records erscheint. Nach über 18 Jahren als Band experimentieren Carnifex weiterhin mit neuen Songarrangements und fügen ihrem Deathcore-Fundament eine einzigartige Atmosphäre hinzu.

Vor Jahrzehnten begannen wohlhabende Intellektuelle, in ihren Häusern ein Psychomanteum einzurichten, einen geheimen Raum, der komplett mit Spiegeln oder einem einzigen Spiegel gefüllt war und in völliger Dunkelheit lag, um mit den Toten in anderen Dimensionen zu sprechen und ihr Wissen zu erlangen. Das Nekromanteum wurde oft als Heilmittel zur Überwindung von Trauer eingesetzt oder als eine Form der Prophezeiung betrachtet. Necromanteum stellt das Konzept vor: Was wäre, wenn man einen solchen Raum nutzen könnte, um mit dem Tod selbst zu sprechen? Welche Geheimnisse der Welt könnte man in einem direkten Gespräch mit dem Sensenmann aufdecken? Nicht mit einem Monster, sondern mit einem Geistesgenossen.

Am 6. Juli veröffentlichte die Band den Titeltrack Necromanteum, der sich mit diesen existenziellen Themen auseinandersetzt. Sehen Sie sich das von Jim Louvau und Tony Aguilera gedrehte Musikvideo an.

Scott Ian Lewis von Carnifex kommentiert: „Necromanteum ist ein wirklich besonderes Album, das wir alle in der Band bereits lieben. Verbringt etwas Zeit im Gespräch mit der anderen Seite des Lebens, betretet das Necromanteum…“

Die Aufnahmen fanden über mehrere Wochen hinweg mit Produzent Jason Suecof in Florida statt und sahen die Rückkehr des Live-Schlagzeugs vor, nachdem die Covid-19-Beschränkungen dies bei Graveside Confessions unmöglich gemacht hatten. Das Album wurde von Mark Lewis in Nashville, TN, gemastert und von Sänger Scott Ian Lewis und Schlagzeuger Shawn Cameron co-produziert. Das Coverartwork leuchtet in einem smaragdgrünen und lavendelfarbenen Nebel; eine geisterhafte Energie, die aus den Tiefen eines Friedhofs aufsteigt. Entworfen vom renommierten Comiczeichner E.M. Gist, steht dieses Tor für die Fragen, die wir uns über das stellen, was auf der anderen Seite der Realität liegt.

Necromanteum – Tracklist:

1. Torn In Two

2. Death’s Forgotten Children

3. Necromanteum

4. Crowned In Everblack

5. The Pathless Forest

6. How The Knife Gets Twisted

7. Architect Of Misanthropy

8. Infinite Night Terror

9. Bleed More

10. Heaven And Hell All At Once

Necromanteum wird digital und in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Juwel

– Vinyl (Neon Green w/ Purple Splatter)

