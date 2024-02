Heilung: kündigen „Dreki Ferdhast“-Europatour 2024 an

2024 ist das Jahr des Drachen.

Das Jahr des Drachen wird mit Stärke, Macht und Glück assoziiert – es gilt als eine günstige Zeit für Neuanfänge und große Errungenschaften.

Heilung werden im Jahr des Drachens auf eine neue Europatournee gehen. Mit einer Reihe von 12 Terminen auf dem europäischen Kontinent bis September 2024 wollen Heilung ein Reich schaffen, in dem Vergangenheit und Gegenwart zusammenfließen und eine einzigartige, unvergessliche und transformative Reise entstehen lassen.

Die Avantgarde Black Metal-Band Zeal & Ardor wird Heilung bei diesen europäischen Terminen unterstützen.

Der Kartenvorverkauf für die Tournee beginnt diesen Donnerstag um 10:00 Uhr MEZ.

Kommt und nehmt an dem Ritual teil. Tickets gibt es unter: https://www.amplifiedhistorytour.com/

Neben dieser Tour arbeiten Heilung auch mit der Non-Profit-Organisation Savage Lands zusammen. Für die Dreki Ferdhast Tour spenden Heilung für jedes verkaufte Ticket einen Euro an die gemeinnützige Organisation. Damit wird den Wäldern Costa Ricas neues Leben eingehaucht.

Das nordische Kollektiv wird sein Ritual an den folgenden Terminen auf dem europäischen Kontinent aufführen.

Dreki Ferdhast – Heilung Europe Tour 2024

August 29 @ Edel Optics Arena, Hamburg DE

August 31 @ Zitadelle, Berlin DE

September 3 @ Liederhalle Beethoven Saal, Stuttgart DE

September 5 @ Kia Arena, Nurnberg DE

September 7 @ Boijste Amphitheatre, Trutnov CZ

September 9 @ Barba Negra, Budapest HU

September 11 @ Arena Open Air, Vienna AT

September 13 @ Zenith, Munich DE

September 15 @ Lotto Arena, Antwerpen BE

September 17 @ Zenith, Paris FR

September 19 @ Palladium, Cologne DE

September 21 @ AFAS Live, Amsterdam NL (Sold Out!)

Im Dezember letzten Jahres sahen Menschen auf der ganzen Welt den Auftritt von Heilung bei den The Game Awards.

Das nordische Kollektiv stellte Seidh am Donnerstag, den 7. Dezember, vor einem starbesetzten Publikum im Peacock Theater in der Innenstadt von Los Angeles vor. Der Song wird auf dem Soundtrack zu Senua’s Saga: Hellblade II erscheinen, dessen Veröffentlichung für das Jahr 2024 geplant ist. Heilung schrieb den kompletten Soundtrack für das Spiel in Zusammenarbeit mit Ninja Theory.

Mehr Infos zu diesem Event findet ihr hier:

