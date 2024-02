Slayer: geben Reunion und erste Live Shows in den USA bekannt

„Es erwischt dich, wenn du es am wenigsten erwartest“ – Mit dieser knappen, aber eindringlichen Botschaft hat Slayer ihre Rückkehr angekündigt. Die US-amerikanische Thrash-Legende hatte 2019 ihr letztes gemeinsames Konzert, doch nun wird sie 2024 wieder live zu sehen sein.

Diese Entwicklung kam überraschend, besonders nach dem Kerry King die Veröffentlichung seines Soloalbums für den Mai diesen Jahres angekündigt hat. Trotzdem haben sich Slayer nun offiziell wiedervereinigt und ihre ersten Auftritte angekündigt, die später in diesem Jahr auf dem Riot Fest und dem Louder Than Life Festival in den USA stattfinden werden.

20.09.2024 – 22.09.2024 – Riot Fest – Chicago

27.09.2024 – Louder Than Life – Louisville

Wie es in der Zukunft für die Band weiter geht, kann man an dieser Stelle nur spekulieren und auf weitere Informationen in den nächsten Wochen warten.

Den offiziellen Teaser zu den beiden Shows könnt ihr euch hier direkt ansehen: