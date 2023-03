Hollywood Vampires: „I Got A Line On You“ – die neue Single vom ersten Livealbum

Die Hollywood Vampires kommen mit ihrem ersten Livealbum!

Im Jahr 2015 spielte die Band ihr wohl größtes und legendärstes Konzert vor über 100.000 Fans. Rock In Rio ist nicht nur eines der berühmtesten Festivals, sondern auch der Ursprung des ersten Livealbums der Hollywood Vampires.

Mit Alice Cooper als Frontmann, Hollywood-Superstar Johnny Depp, Aerosmith-Legende Joe Perry und Produzent und Songwriter Tommy Henriksen verfügt die Band bereits über ein hochkarätiges Line-Up. Doch damit ist die Liste der Superstars noch nicht zu Ende. Mit auf der Bühne stehen Duff McKagan (Guns n‘ Roses), Matt Sorum (Velvet Revolver) und Bruce Witkin (Grammy-nominierter Produzent). Zu den besonderen Gästen gehören Lzzy Hale (Halestorm), Andreas Kisser (Sepultura) und Zak Starkey (The Who / Oasis). Eine Starbesetzung, die es so noch nie bei einer einzigen Show gegeben hat. Produziert wurde das Album außerdem vom legendären Bob Ezrin (Deep Purple, Kiss, Pink Floyd, etc.).

Mit Live In Rio spielten sie ihren wohl größten und legendärsten Auftritt vor über 100.000 Fans. Das passende Musikvideo zeigt die schiere Größe dieses Konzertes und die Reaktionen, welche dieser Song selbst 55 Jahre nach seiner Entstehung noch in den Menschen hervorruft. Ursprünglich von der amerikanischen Rockband Spirit, covern Hollywood Vampires diesen Klassiker in ihrer ganz eigenen Art und Weise. Rockig, treibend und voller Energie: I Got A Line On You wirkt neu belebt und strotzt vor Kraft. Ein Drei-Minuten-Track mit Hitpotenzial.

Mit I Got A Line On You bekommen wir einen Einblick in eine der spektakulärsten Liveshows der letzten Jahre. Die neue Single ist der Auftakt des ersten Livealbums von Hollywood Vampires, welches bei earMUSIC schon Anfang Juni erscheinen wird.

Das passende Musikvideo gibt es hier:

2015 entstand nicht nur das erste Album der Hollywood Vampires, sondern die Band spielte auch gleich eines ihrer größten Konzerte, welches nun als erstes Livealbum erscheinen wird. Nach diesem Erfolg und dem medialen Interesse an der ultimativen Rockgruppe, folgten ausverkaufte Konzerte und Tourneen auf der ganzen Welt und 2019 endlich das zweite Album Rise. Über 50.000 verkaufte physische Einheiten, Millionen von Streams und weltweite Coverstories in den wichtigsten Magazinen später, waren Fans, Presse und die Band bereit, diese Songs auf die Bühne zu bringen. Leider musste ein Teil der Tour auf Grund der Pandemie verschoben werden und wird diesen Sommer endlich nachgeholt. Passend dazu erscheint das erste Livealbum wenige Tage zuvor, am 2. Juni 2023.

Das neue Album Live In Rio erscheint am 2. Juni 2023 bei earMUSIC als CD+DVD Digipak, CD+Blu-ray Digipak, limitierte & nummerierte 2LP Black und kann hier vorbestellt werden: https://hollywoodvampires.lnk.to/LiveInRio

Live In Rio Tracklist:

1. Raise The Dead

2. My Generation

3. I Got A Line On You

4. Cold Turkey

5. Five To One / Break On

Through (To The Other Side)

6. Manic Depression

7. 7 And 7 Is

8. Whole Lotta Love

9. Jeepster

10. I’m A Boy

11. School’s Out

12. Billion Dollar Babies

13. Train Kept A-Rollin’

14. Brown Sugar

Hollywood Vampires live in Deutschland:

20.06.23, Oberhausen – Rudolf-Weber-ARENA

24.06.23, München – Olympiahalle

27.06.23, Hamburg – Stadtpark Open Air

28.06.23, Berlin – Zitadelle Spandau (Citadel Music Festival)

30.06.23, Mainz – Volkspark (Summer In The City)

15.07.23, Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Veranstalter: RBK Fusion

Hollywood Vampires online:

Facebook

Instagram