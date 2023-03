Einar Solberg: veröffentlicht neue Single/Video „A Beautiful Life“

Einar Solberg – Frontmann der Norwegischen Progressive-Metal Band Leprous – freut sich die Veröffentlichung seines Debütalbums 16 als Solokünstler für den 2. Juni 2023 anzukündigen. Vielseitig, aber dennoch geistig verwurzelt in Einars eigenen musikalischen Welt, ist 16 ein Album, randvoll mit Überraschungen und unerwarteten Wendungen und beinhaltet eine Vielzahl intimer und zugleich extravaganter Kollaborationen.

Am Freitag ist die zweite Single A Beautiful Life vom kommenden Album erschienen. Seht das Video zur Single, unter der Regie von Elena Sihida, hier:

Einar kommentiert: “16 is a very diverse album, and A Beautiful Life is probably the most accessible song of the entire record! On most songs I’ve collaborated with other composers, but this is one out of four solo songs.”

Für A Beautiful Life bekam Einar Unterstützung von Keli Guðjónsson (Drums), Tor Egil Kreken (Bass), Raphael Weinroth-Browne (Cello), Chris Baum (Violin), Ben Levin (Guitar) & Magnus Børmark (Guitar).

Seht außerdem das Musikvideo zur ersten Single Grotto (feat. Magnus Børmark), ebenfalls unter der Regie von Elena Sihida, hier: