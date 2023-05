Hollywood Vampires: bringen neues Video „People Who Died“

Das offizielle Video zum Song People Who Died aus dem Album Rise (2019) der Hollywood Vampires wurde auf dem Hellfest 2018 aufgenommen und erscheint nun zum ersten Mal. People Who Died stammt ursprünglich von der Jim Carroll Band. Hier jedoch in einer Live-Version beim Hellfest 2018 von den Hollywood Vampires mit Johnny Depp am Gesang.

Die Legende der Hollywood Vampires begann 1972 in den oberen Räumen der legendären Rainbow Bar and Grill am Sunset Strip in Hollywood. Umgeben von zahlreichen Erinnerungsstücken an den Wänden, wurde das Lokal für Stars wie Alice Cooper, Ringo Starr, John Belushi, John Lennon, Keith Moon, Keith Emerson, Harry Nilsson, Marc Bolan und viele andere zur Heimat, wo sie (oft) ihr tägliches Essen bekamen. Das Personal des Rainbow nannte die Crew die Hollywood Vampires – ihren ganz eigenen geheimen Club für nächtliche Trinkgelage. Mehr als 40 Jahre später taten sich Cooper und sein guter Freund Johnny Depp zusammen und beschlossen, dass der Geist der Hollywood Vampires weiterleben sollte (ohne das Trinken). Zu ihnen gesellten sich Aerosmith-Leadgitarrist Joe Perry, der ein alter Freund von beiden ist, und Tommy Henriksen, langjähriger Freund von Alice Cooper, Bandmitglied und Produzent.

Hollywood Vampires live in Europe:

June 08 – Bucharest, Rumania

June 10 – Istanbul, Turkey

June 12 – Sofia, Bulgaria

June 15 – Clisson, France

June 17 – Pink Pop, Netherlands

June 18 – Gras Pop, Belgium

June 20 – Oberhausen, Germany

June 21 – Luxembourg, Luxembourg

June 23 – Grenchen, Swizerland

June 24 – Munich, Germany

June 25 – Paris, France

June 27 – Hamburg, Germany

June 28 – Berlin, Germany

June 30 – Mainz, Germany

July 01 – Sperksen, Austria

July 02 – Marostica, Italy

July 05 – Scarborough, UK

July 07 – Swansea, UK

July 08 – Manchester, UK

July 09 – London, UK

July 11 – Birmingham, UK

July 12 – Glasgow, UK

July 15 – Stuttgart, Germany

July 16 – Slavkov, Czech Republic

July 18 – Budapest, Hungary

July 20 – Zvolenska Slatina, Slovakia

July 22 – Slupsk, Poland