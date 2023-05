Bruce Springsteen And The E Street Band: starten Euro Tour

Bruce Springsteen and The E Street Band haben ihre europäische Open Air-Tour mit zwei fulminanten Auftritten im Olympiastadion von Barcelona eröffnet. Über 117.000 begeisterte Fans feierten die beiden mehr als dreistündigen Konzerte mit den größten Hits, darunter auch Glory Days, gemeinsam mit Patti Scialfa und der früheren US-First Lady Michelle Obama. Die Europa-Premiere wurde von enthusiastischen Medienberichten begleitet. Bruce Springsteen And The E Street Band haben für ihre 31 Konzerte mehr als 1,6 Millionen Tickets verkauft.

Die Konzerte in Deutschland und Wien sind bis auf Restkarten ausverkauft. Für Wien und Düsseldorf sind durch verbesserte Sichtlinien zusätzliche Kontingente verfügbar geworden. Am Hockenheimring, wo bereits 70.000 Tickets überschritten sind, gibt es jetzt die begehrten „Front of Stage“-Eintrittskarten direkt vor der Bühne.